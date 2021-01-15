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    Главная / Торги / Привалковая арматура РТ-62

    Привалковая арматура РТ-62

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048377Дата и время окончания срока приема заявок Привалковая арматура РТ-62 (ТЗ-ИТО-15-2020)ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048377

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Привалковая арматура РТ-62

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    18.12.2020 11:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-40-14

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    AleksandrProkofev@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прокофьев Александр Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Привалковая арматура РТ-62 (ТЗ-ИТО-15-2020)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 12:00 GMT +315.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048377Дата и время окончания срока приема заявок Привалковая арматура РТ-62 (ТЗ-ИТО-15-2020)Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    08.03.2021 15:0008.03.2021 15:0008.03.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048377Подведение итогов не позднее Привалковая арматура РТ-62 (ТЗ-ИТО-15-2020)Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.03.202108.03.2021 15:0008.03.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048377Подведение итогов не позднее Привалковая арматура РТ-62 (ТЗ-ИТО-15-2020)Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Привалковая арматура РТ-62 (ТЗ-ИТО-15-2020)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 60 дней после поставки продукции на склад Покупателя. Цена за 1 ед. без НДС, транспортные расходы включены в стоимость оборудования. Поставка осуществляется в течение по согласованному графику.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    28.91.12.120

    Комплектующие (запасные части) прокатных станов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Чертежи

    13.01.2021

    Техническое задание

    13.01.2021

    Чертежи

    13.01.2021

    Документация

    13.01.2021

    Существенные условия поставки

    13.01.2021

    Договор

    13.01.2021

    Спецификация

    13.01.2021

    Уведомление

    13.01.2021

    номера чертежей

    13.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПРОВОДКА РТ62 НИЖ. КЛЕТЬ УК1, ЧК ПЕЧЬ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "ПРОВОДКА РТ62 ВЕРХ КЛ. УК-1, КЛ. ЧК ПЕЧЬ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "ПРОВОДКА РТ62 ВЕРХ.КЛЕТЬ УК-1 ХОЛ."

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "ПРОВОДКА РТ62 ВЕРХ.КЛЕТЬ УК-2 ПЕЧЬ К/3,4"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "ПРОВОДКА РТ62 ВЕРХ.КЛЕТЬ УК-2 ХОЛ."

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "ПРОВОДКА РТ62 ВЕРХ.КЛЕТЬ ЭК К/ 2 ПЕЧЬ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "ПРОВОДКА РТ62 ВЕРХ. ЭК К/1 ПЕЧЬ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "ПРОВОДКА РТ62 ВЕРХ КЛЕТЬ ЭК К/1 ХОЛ."

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "ПРОВОДКА РТ62 ВЕРХ КЛЕТЬ ЭК К/ 2 ХОЛ."

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "ПРОВОДКА РТ62 ВЕРХ КЛЕТЬ ЭК К/ 3,4 ХОЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "ПРОВОДКА РТ62 ВЕРХ КЛЕТЬ ЧК ХОЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "ПРОВОДКА РТ62 НИЖ. КЛЕТЬ ЧК ХОЛ."

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "ПРОВОДКА РТ62 НИЖ. КЛЕТЬ УК2 ХОЛ."

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "ПРОВОДКА РТ62 НИЖ. КЛЕТЬ ЭК. К/ 1 ПЕЧЬ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "ПРОВОДКА РТ62 НИЖ. КЛЕТЬ ЭК. К/ 1 ХОЛ."

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "ПРОВОДКА РТ62 НИЖ. КЛЕТЬ УК-1 .ХОЛ."

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "ПРОВОДКА РТ62 НИЖ. КЛ УК-2 ЭК К/3,4 ПЕЧ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "ПРОВОДКА РТ62 НИЖ. КЛЕТЬ ЭК К/ 2 ХОЛ."

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "ПРОВОДКА РТ62 НИЖ. КЛЕТЬ ЭК К/ 2 ПЕЧЬ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "ПРОВОДКА РТ62 НИЖ. КЛ ЭК К/ 3,4 ХОЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "ВСТАВКА БОК ЛЕВ РТ62 КЛ ОС2 К/1 ПЕЧЬ/ХОЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "ВСТАВКА БОК. ПРАВ. РТ62 ОС2 К/1 ПЕЧЬ/ ХО"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "ВСТАВКА БОК. ЛЕВ. РТ62 КЛ ОС2 К/2 ПЕЧЬ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "ВСТАВКА БОК. ПРАВ. РТ62 КЛ ОС2 К/2 ПЕЧЬ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "ВСТАВКА БОК. ЛЕВ. РТ62 КЛ ОС2 К/2 ХОЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "ВСТАВКА БОК. ПРАВ. РТ62 КЛЕТЬ ОС2 К/2 ХО"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "ВСТАВКА БОК. ЛЕВ. РТ62 КЛЕТЬ ОС2 К/3 ПЕЧ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "ВСТАВКА БОК ПРАВ РТ62 ОС2 К/3 ПЕ К/4 ХОЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "ВСТАВКА БОК. ЛЕВ. РТ62 ОС2 К/3 ХОЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "ВСТАВКА БОК. ПРАВ. РТ62 ОС2 К/3 ХОЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "ВСТАВКА БОК. ЛЕВ РТ62 КЛЕТЬ ОС2 К/4 ПЕЧЬ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "ВСТАВКА БОК ПРАВ РТ62 ОС2 К/4 ПЕ К/5 ХОЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "ВСТАВКА БОК ЛЕВ РТ62 ОС2 К/4 ХОЛ К/5 ПЕЧ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "ВСТАВКА БОК. ПРАВ. РТ62 ОС2 К/5 ПЕЧЬ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "ВСТАВКА БОК. ЛЕВ. РТ62 ОС2 К/5 ХОЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "ВСТАВКА НИЖ. РТ62 КЛЕТЬ ОС2 К/1 ПЕЧЬ/ХОЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "ВСТАВКА НИЖ. РТ62 КЛЕТЬ ОС2 К/3 ХОЛ."

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "ВСТАВКА НИЖ. РТ62 КЛЕТЬ ОС2 К/3 ПЕЧЬ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "ВСТАВКА НИЖ. РТ62 КЛЕТЬ ОС2 К/4 ХОЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "ВСТАВКА НИЖ. РТ62 КЛЕТЬ ОС2 К/5 ПЕЧЬ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "ПРОВОДКА ДЕМП.ВЕРХ. РТ62 ОС2 К/2 ПЕЧЬ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "ПРОВОДКА ДЕМП.НИЖ. РТ62 ОС2 К/2 ПЕЧЬ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "ПРОВОДКА ДЕМП.ВЕР. РТ62 ОС2 К/3 ХОЛ."

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "ПРОВОДКА ДЕМП.НИЖ. РТ62 КЛ. ОС2 К/3 ХОЛ."

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "ПРОВОДКА ДЕМП.ВЕР. РТ62 КЛ. ОС2 К/4 ПЕЧЬ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "ПРОВОДКА ДЕМП.НИЖ. РТ62 КЛ. ОС2 К/4 ПЕЧЬ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "ПРОВОДКА ДЕМП.ВЕР. РТ62 КЛ. ОС2 К/5 ХОЛ."

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "ПРОВОДКА ДЕМП.НИЖ. РТ62 КЛ. ОС2 К/5 ХОЛ."

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Привалковая арматура РТ-62 (ТЗ-ИТО-14-2020)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 12:00 GMT +315.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048377Дата и время окончания срока приема заявок Привалковая арматура РТ-62 (ТЗ-ИТО-14-2020)Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    08.03.2021 15:0008.03.2021 15:0008.03.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048377Подведение итогов не позднее Привалковая арматура РТ-62 (ТЗ-ИТО-14-2020)Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.03.202108.03.2021 15:0008.03.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048377Подведение итогов не позднее Привалковая арматура РТ-62 (ТЗ-ИТО-14-2020)Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Привалковая арматура РТ-62 (ТЗ-ИТО-14-2020)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    28.91.12.120

    Комплектующие (запасные части) прокатных станов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Документация

    13.01.2021

    Существенные условия поставки

    13.01.2021

    Договор

    13.01.2021

    Спецификация

    13.01.2021

    Уведомление

    13.01.2021

    Техническое задание

    13.01.2021

    Чертежи

    13.01.2021

    Номера_чертежей.xlsx

    13.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КОРПУС НИЖ ПРОВОДК РТ62 ОС2 К/1 ПЕЧЬ/ХОЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "КОРПУС НИЖ. ПРОВОДКИ РТ62 ОС2 К/2 ПЕЧЬ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "КОРПУС НИЖ. ПРОВОДКИ РТ62 ОС2 К/2 ХОЛ."

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "КОРПУС НИЖ. ПРОВОДКИ РТ62 ОС2 К/3 ПЕЧЬ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "КОРПУС НИЖ. ПРОВОДКИ РТ62 ОС2 К/3 ХОЛ."

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "КОРПУС НИЖ. ПРОВОДКИ РТ62 ОС2 К/4 ПЕЧЬ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "КОРПУС НИЖ. ПРОВОДКИ РТ62 ОС2 К/4 ХОЛ."

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "КОРПУС НИЖ. ПРОВОДКИ РТ62 ОС2 К/5 ПЕЧЬ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "КОРПУС НИЖ. ПРОВОДКИ РТ62 ОС2 К/5 ХОЛ."

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "РОЛИК БОК. В СБ. РТ62 КЛЕТЬ ЧК ХОЛ."

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "ЗАЖИМ РТ62"

    Кол-во: 6

    "Позиция 12"

    "ЗАЖИМ N1 РТ62"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "ПЛАНКА РТ62"

    Кол-во: 16

    "Позиция 14"

    "ПРОКЛАДКА S1 РТ62 КЛЕТЬ ОС2"

    Кол-во: 12

    "Позиция 15"

    "ПРОКЛАДКА S3 РТ62 КЛЕТЬ ОС2"

    Кол-во: 12

    "Позиция 16"

    "ПРОКЛАДКА S5 РТ62 КЛЕТЬ ОС2"

    Кол-во: 12

    "Позиция 17"

    "ПРОКЛАДКА S10 РТ62 КЛЕТЬ ОС2"

    Кол-во: 12

    "Позиция 18"

    "БОЛТ М24Х70 РТ62"

    Кол-во: 20

    "Позиция 19"

    "БОЛТ М24Х55 РТ62"

    Кол-во: 6

    "Позиция 20"

    "ВИНТ М10Х25 РТ62"

    Кол-во: 16

    "Позиция 21"

    "ВИНТ М10Х45 РТ62"

    Кол-во: 16

    "Позиция 22"

    "СТЕНКА БОК. ЛЕВ. РТ62 ЭК-1,2,3,4 ВЫХ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "СТЕНКА БОК. ПРАВ. РТ62 ЭК-1,2,3,4 ВЫХ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "СТЕНКА БОК ЛЕВ.РТ62 ЭК УК-1 ХОЛ, УК-2 ПЕ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 25"

    "СТЕНКА БОК ПРАВ.РТ62 УК-1 ХОЛ, УК-2 ПЕЧЬ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 26"

    "ВТУЛКА 5 РТ62"

    Кол-во: 20

    "Позиция 27"

    "ВТУЛКА 40 РТ62"

    Кол-во: 40

    "Позиция 28"

    "ВТУЛКА 55 РТ62"

    Кол-во: 16

    "Позиция 29"

    "ВТУЛКА 65 РТ62"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "ВТУЛКА 80 РТ62"

    Кол-во: 8

    "Позиция 31"

    "ВТУЛКА 90 РТ62"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "ВТУЛКА 95 РТ62"

    Кол-во: 8

    "Позиция 33"

    "ВИНТ 360 РТ62"

    Кол-во: 16

    "Позиция 34"

    "ВИНТ 390 РТ62"

    Кол-во: 8

    "Позиция 35"

    "ВИНТ 405 РТ62"

    Кол-во: 16

    "Позиция 36"

    "ПЛАНКА РТ62"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "БОЛТ М24Х110 РТ62"

    Кол-во: 10

    "Позиция 38"

    "ГАЙКА М24.5 РТ62 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 10

    "Позиция 39"

    "ГАЙКА М36.8 РТ62 ГОСТ 5916-70"

    Кол-во: 80

    "Позиция 40"

    "ШАЙБА С36.01 РТ62 ГОСТ 10450-78"

    Кол-во: 40

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    ПАО ЧМК
    Попозиционная № ГП213358
    МУФТА,ПОЛУМУФТА,ВТУЛКА,СТОПОР,ФИКСАТОР,ВОРОНКА,СТАКАН,ЭКСЦЕНТРИК,ЗАМОК
    МУФТА,ПОЛУМУФТА,ВТУЛКА,СТОПОР,ФИКСАТОР,ВОРОНКА,СТАКАН,ЭКСЦЕНТРИК,ЗАМОК
    585958
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    ПАО ЧМК
    Попозиционная № ГП201935
    СУХАРИ
    СУХАРИ
    582331
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    ПАО ЧМК
    Попозиционная № ГП225825
    ВАЛЫ КАРДАННЫЕ
    ВАЛЫ КАРДАННЫЕ
    586031
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
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    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Попозиционная № ГП213082
    Закупка плит (ч.505.75560сб) в количестве 15 шт.
    Закупка плит (ч.505.75560сб) в количестве 15 шт.
    586696
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
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