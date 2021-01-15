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Номер извещения
ГП048377
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Привалковая арматура РТ-62
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
18.12.2020 11:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-40-14
Факс
--
Адрес электронной почты
AleksandrProkofev@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Прокофьев Александр Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Привалковая арматура РТ-62 (ТЗ-ИТО-15-2020)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.01.2021 12:00 GMT +315.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048377Дата и время окончания срока приема заявок Привалковая арматура РТ-62 (ТЗ-ИТО-15-2020)Челябинск
Подведение итогов не позднее
08.03.2021 15:0008.03.2021 15:0008.03.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048377Подведение итогов не позднее Привалковая арматура РТ-62 (ТЗ-ИТО-15-2020)Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Привалковая арматура РТ-62 (ТЗ-ИТО-15-2020)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
28.91.12.120
Документация лота
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Привалковая арматура РТ-62 (ТЗ-ИТО-14-2020)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.01.2021 12:00 GMT +315.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048377Дата и время окончания срока приема заявок Привалковая арматура РТ-62 (ТЗ-ИТО-14-2020)Челябинск
Подведение итогов не позднее
08.03.2021 15:0008.03.2021 15:0008.03.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048377Подведение итогов не позднее Привалковая арматура РТ-62 (ТЗ-ИТО-14-2020)Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Привалковая арматура РТ-62 (ТЗ-ИТО-14-2020)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
28.91.12.120
Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 20
Кол-во: 16
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 20
Кол-во: 6
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 20
Кол-во: 40
Кол-во: 16
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 16
Кол-во: 8
Кол-во: 16
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 80
Кол-во: 40
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