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Номер извещения
32009801137
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Лот № 1 – Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Николаевка» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 2.1.6/К); Лот № 2 – Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Заря» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 2.1.5/К); Лот № 3 – Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Крутая Горка» для нужд АО «ОмскВодоканал» (ИП 2020-2024 п. 2.1.7/К); Лот № 4 – Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Падь» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 2.1.4/К)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Дата публикации
14.12.2020 19:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
Почтовый адрес
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Контактный телефон
+7 3812 31-42-29 доб. 1297
Факс
+7 3812 30-35-49
Адрес электронной почты
i.orlova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орлова И. А.
Место рассмотрения предложений
ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
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Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Николаевка» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 2.1.6/К)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.01.2021 11:00 GMT +326.01.2021 11:0026.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009801137Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Николаевка» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 2.1.6/К)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Дата и время вскрытия заявок
26.01.2021 11:0026.01.2021 11:0026.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009801137Дата и время вскрытия заявок Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Николаевка» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 2.1.6/К)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Подведение итогов не позднее
12.02.2021 17:0012.02.2021 17:0012.02.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009801137Подведение итогов не позднее Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Николаевка» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 2.1.6/К)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.02.202112.02.2021 17:0012.02.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009801137Подведение итогов не позднее Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Николаевка» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 2.1.6/К)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Николаевка» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 2.1.6/К)
Начальная цена
344 422,19
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
71.12.16
71.12.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Заря» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 2.1.5/К)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.01.2021 11:00 GMT +326.01.2021 11:0026.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009801137Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Заря» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 2.1.5/К)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Дата и время вскрытия заявок
26.01.2021 11:0026.01.2021 11:0026.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009801137Дата и время вскрытия заявок Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Заря» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 2.1.5/К)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Подведение итогов не позднее
12.02.2021 17:0012.02.2021 17:0012.02.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009801137Подведение итогов не позднее Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Заря» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 2.1.5/К)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.02.202112.02.2021 17:0012.02.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009801137Подведение итогов не позднее Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Заря» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 2.1.5/К)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Заря» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 2.1.5/К)
Начальная цена
350 530,58
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
71.12.16
71.12.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Крутая Горка» для нужд АО «ОмскВодоканал» (ИП 2020-2024 п. 2.1.7/К)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.01.2021 11:00 GMT +326.01.2021 11:0026.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009801137Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Крутая Горка» для нужд АО «ОмскВодоканал» (ИП 2020-2024 п. 2.1.7/К)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Дата и время вскрытия заявок
26.01.2021 11:0026.01.2021 11:0026.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009801137Дата и время вскрытия заявок Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Крутая Горка» для нужд АО «ОмскВодоканал» (ИП 2020-2024 п. 2.1.7/К)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Подведение итогов не позднее
12.02.2021 17:0012.02.2021 17:0012.02.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009801137Подведение итогов не позднее Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Крутая Горка» для нужд АО «ОмскВодоканал» (ИП 2020-2024 п. 2.1.7/К)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.02.202112.02.2021 17:0012.02.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009801137Подведение итогов не позднее Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Крутая Горка» для нужд АО «ОмскВодоканал» (ИП 2020-2024 п. 2.1.7/К)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Крутая Горка» для нужд АО «ОмскВодоканал» (ИП 2020-2024 п. 2.1.7/К)
Начальная цена
344 422,19
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
71.12.16
71.12.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Падь» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 2.1.4/К)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.01.2021 11:00 GMT +326.01.2021 11:0026.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009801137Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Падь» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 2.1.4/К)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Дата и время вскрытия заявок
26.01.2021 11:0026.01.2021 11:0026.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009801137Дата и время вскрытия заявок Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Падь» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 2.1.4/К)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Подведение итогов не позднее
12.02.2021 17:0012.02.2021 17:0012.02.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009801137Подведение итогов не позднее Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Падь» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 2.1.4/К)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.02.202112.02.2021 17:0012.02.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009801137Подведение итогов не позднее Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Падь» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 2.1.4/К)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Падь» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 2.1.4/К)
Начальная цена
383 947,04
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
71.12.16
71.12.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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