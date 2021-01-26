Лот № 1 – Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Николаевка» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 2.1.6/К); Лот № 2 – Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Заря» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 2.1.5/К); Лот № 3 – Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Крутая Горка» для нужд АО «ОмскВодоканал» (ИП 2020-2024 п. 2.1.7/К); Лот № 4 – Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Падь» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 2.1.4/К)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009801137 Уникальный номер закупки Номер закупки 360/2020, 366/2020, 359/2020, 361/2020 Наименование закупки Лот № 1 – Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Николаевка» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 2.1.6/К); Лот № 2 – Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Заря» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 2.1.5/К); Лот № 3 – Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Крутая Горка» для нужд АО «ОмскВодоканал» (ИП 2020-2024 п. 2.1.7/К); Лот № 4 – Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Падь» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 2.1.4/К) Валюта процедуры RUB Способ закупки Полотовая закупка Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ

Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ Юридический адрес 644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2, Почтовый адрес 644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2 Контактный телефон +7 3812 31-42-29 доб. 1297 Факс +7 3812 30-35-49 Адрес электронной почты i.orlova@rosvodokanal.ru Ф.И.О. контактного лица Орлова И. А. Место рассмотрения предложений ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12 Закупки и тендеры Омская область Ключевые слова:

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