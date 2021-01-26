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    Главная / Торги / Лот № 1 – Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Николаевка» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 2.1.6/К); Лот № 2 – Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Заря» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 2.1.5/К); Лот № 3 – Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Крутая Горка» для нужд АО «ОмскВодоканал» (ИП 2020-2024 п. 2.1.7/К); Лот № 4 – Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Падь» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 2.1.4/К)

    Лот № 1 – Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Николаевка» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 2.1.6/К); Лот № 2 – Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Заря» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 2.1.5/К); Лот № 3 – Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Крутая Горка» для нужд АО «ОмскВодоканал» (ИП 2020-2024 п. 2.1.7/К); Лот № 4 – Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Падь» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 2.1.4/К)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.01.2021 11:0026.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009801137Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Заря» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 2.1.5/К)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009801137

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    360/2020, 366/2020, 359/2020, 361/2020

    Наименование закупки

    Лот № 1 – Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Николаевка» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 2.1.6/К); Лот № 2 – Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Заря» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 2.1.5/К); Лот № 3 – Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Крутая Горка» для нужд АО «ОмскВодоканал» (ИП 2020-2024 п. 2.1.7/К); Лот № 4 – Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Падь» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 2.1.4/К)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    14.12.2020 19:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    0_Перечень_внесенных_изменений___1.doc

    0_Перечень_внесенных_изменений___2.doc

    0_Перечень_внесенных_изменений___4.doc

    0_Перечень_внесенных_изменений___3.doc

    Документация_о_закупке_МИ_07.12.2020.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    Почтовый адрес

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Контактный телефон

    +7 3812 31-42-29 доб. 1297

    Факс

    +7 3812 30-35-49

    Адрес электронной почты

    i.orlova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлова И. А.

    Место рассмотрения предложений

    ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Николаевка» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 2.1.6/К)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.01.2021 11:00 GMT +326.01.2021 11:0026.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009801137Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Николаевка» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 2.1.6/К)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Дата и время вскрытия заявок

    26.01.2021 11:0026.01.2021 11:0026.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009801137Дата и время вскрытия заявок Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Николаевка» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 2.1.6/К)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Подведение итогов не позднее

    12.02.2021 17:0012.02.2021 17:0012.02.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009801137Подведение итогов не позднее Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Николаевка» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 2.1.6/К)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.02.202112.02.2021 17:0012.02.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009801137Подведение итогов не позднее Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Николаевка» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 2.1.6/К)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Николаевка» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 2.1.6/К)

    Начальная цена

    344 422,19

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта приемки выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    71.12.16

    Услуги по инженерно-техническому проектированию объектов водоснабжения и канализации

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.11

    Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Николаевка» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 2.1.6/К)"

    Кол-во:

    Лот 2

    Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Заря» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 2.1.5/К)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.01.2021 11:00 GMT +326.01.2021 11:0026.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009801137Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Заря» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 2.1.5/К)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Дата и время вскрытия заявок

    26.01.2021 11:0026.01.2021 11:0026.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009801137Дата и время вскрытия заявок Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Заря» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 2.1.5/К)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Подведение итогов не позднее

    12.02.2021 17:0012.02.2021 17:0012.02.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009801137Подведение итогов не позднее Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Заря» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 2.1.5/К)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.02.202112.02.2021 17:0012.02.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009801137Подведение итогов не позднее Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Заря» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 2.1.5/К)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Заря» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 2.1.5/К)

    Начальная цена

    350 530,58

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта приемки выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    71.12.16

    Услуги по инженерно-техническому проектированию объектов водоснабжения и канализации

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.11

    Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Заря» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 2.1.5/К)"

    Кол-во:

    Лот 3

    Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Крутая Горка» для нужд АО «ОмскВодоканал» (ИП 2020-2024 п. 2.1.7/К)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.01.2021 11:00 GMT +326.01.2021 11:0026.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009801137Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Крутая Горка» для нужд АО «ОмскВодоканал» (ИП 2020-2024 п. 2.1.7/К)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Дата и время вскрытия заявок

    26.01.2021 11:0026.01.2021 11:0026.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009801137Дата и время вскрытия заявок Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Крутая Горка» для нужд АО «ОмскВодоканал» (ИП 2020-2024 п. 2.1.7/К)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Подведение итогов не позднее

    12.02.2021 17:0012.02.2021 17:0012.02.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009801137Подведение итогов не позднее Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Крутая Горка» для нужд АО «ОмскВодоканал» (ИП 2020-2024 п. 2.1.7/К)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.02.202112.02.2021 17:0012.02.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009801137Подведение итогов не позднее Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Крутая Горка» для нужд АО «ОмскВодоканал» (ИП 2020-2024 п. 2.1.7/К)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Крутая Горка» для нужд АО «ОмскВодоканал» (ИП 2020-2024 п. 2.1.7/К)

    Начальная цена

    344 422,19

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта приемки выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    71.12.16

    Услуги по инженерно-техническому проектированию объектов водоснабжения и канализации

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.11

    Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Крутая Горка» для нужд АО «ОмскВодоканал» (ИП 2020-2024 п. 2.1.7/К)"

    Кол-во:

    Лот 4

    Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Падь» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 2.1.4/К)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.01.2021 11:00 GMT +326.01.2021 11:0026.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009801137Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Падь» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 2.1.4/К)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Дата и время вскрытия заявок

    26.01.2021 11:0026.01.2021 11:0026.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009801137Дата и время вскрытия заявок Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Падь» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 2.1.4/К)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Подведение итогов не позднее

    12.02.2021 17:0012.02.2021 17:0012.02.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009801137Подведение итогов не позднее Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Падь» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 2.1.4/К)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.02.202112.02.2021 17:0012.02.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009801137Подведение итогов не позднее Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Падь» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 2.1.4/К)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Падь» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 2.1.4/К)

    Начальная цена

    383 947,04

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта приемки выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    71.12.16

    Услуги по инженерно-техническому проектированию объектов водоснабжения и канализации

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.11

    Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение технико-экономического обоснования для объекта: «Строительство ливневой и дренажной канализации Д300 мм на насосной станции «Падь» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 п. 2.1.4/К)"

    Кол-во:

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