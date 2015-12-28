www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП512679
Уникальный номер закупки
115
Наименование закупки
Ремонтные работы по отделке эвакуационных путей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.12.2015 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
Почтовый адрес
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Контактный телефон
+7 843 221-26-33
Факс
+7 843 570-81-04
Адрес электронной почты
uabramova@oao.kmpo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Абрамова Юлия Викторовна
Место рассмотрения предложений
Казань
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ремонтные работы по отделке эвакуационных путей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2015 16:00 GMT +328.12.2015 16:0028.12.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП512679Дата и время окончания срока приема заявок Ремонтные работы по отделке эвакуационных путейКазань
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2015 16:0028.12.2015 16:0028.12.2015 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП512679Дата и время вскрытия заявок Ремонтные работы по отделке эвакуационных путейКазань
Подведение итогов не позднее
25.01.2016 16:0025.01.2016 16:0025.01.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП512679Подведение итогов не позднее Ремонтные работы по отделке эвакуационных путейКазань
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонтные работы по отделке эвакуационных путей
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дементьева 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Отсутствуют
45
Документация лота
Нет прикрепленных документов