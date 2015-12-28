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    Главная / Торги / Ремонтные работы по отделке эвакуационных путей

    Ремонтные работы по отделке эвакуационных путей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2015 16:0028.12.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП512679Дата и время окончания срока приема заявок Ремонтные работы по отделке эвакуационных путейКазаньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП512679

    Уникальный номер закупки

    115

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонтные работы по отделке эвакуационных путей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.12.2015 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    техническое задание на ремонтные работы по отделке эвакуационных путей КО ГЭО

    Проект договора

    техническое задание на ремонтные работы по отделке эвакуационных путей ОГТ

    техническое задание на ремонтные работы по отделке эвакуационных путей

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЗАНСКОЕ МОТОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
    Все закупки и тендеры АО КМПО

    Юридический адрес

    420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,

    Почтовый адрес

    420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1

    Контактный телефон

    +7 843 221-26-33

    Факс

    +7 843 570-81-04

    Адрес электронной почты

    uabramova@oao.kmpo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Абрамова Юлия Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонтные работы по отделке эвакуационных путей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2015 16:00 GMT +328.12.2015 16:0028.12.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП512679Дата и время окончания срока приема заявок Ремонтные работы по отделке эвакуационных путейКазань

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2015 16:0028.12.2015 16:0028.12.2015 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП512679Дата и время вскрытия заявок Ремонтные работы по отделке эвакуационных путейКазань

    Подведение итогов не позднее

    25.01.2016 16:0025.01.2016 16:0025.01.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП512679Подведение итогов не позднее Ремонтные работы по отделке эвакуационных путейКазань

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    25.01.201625.01.2016 16:0025.01.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП512679Подведение итогов не позднее Ремонтные работы по отделке эвакуационных путейКазань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонтные работы по отделке эвакуационных путей

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дементьева 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КМПО
    Все закупки и тендеры АО КМПО

    Адрес местонахождения

    420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,

    420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45

    Строительство

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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