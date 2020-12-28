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    Главная / Торги / КОНДИЦИОНЕРЫ

    КОНДИЦИОНЕРЫ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036943Дата и время окончания срока приема заявок КОНДИЦИОНЕРЫЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036943

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    408430

    Наименование закупки

    КОНДИЦИОНЕРЫ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    16.12.2020 13:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    2_Типовая_спецификация_к_договору.doc

    3_ДОКУМЕНТАЦИЯ_ГПБ.doc

    1_Договор_2021___поставка_на_ЧМК.doc

    занусси_для_ЦАЛ.pdf

    ТЗ_кентатсу_53.pdf

    ТЗ_кентатсу_26.pdf

    ТЗ_кентатсу_35.pdf

    ТЗ_кентатсу_70_7.03__7.33.pdf

    ТЗ_монасо_3_шт..pdf

    ТЗ_оконный_ПР_4___3_шт.pdf

    ТЗ_сплит_система_МОАВ_для_АГП.pdf

    3.1_УВЕДОМЛЕНИЕ.docx

    Т.З._Кондиционер.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-41-75

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    natalyaplotnikova@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Плотникова Наталья Федоровна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    КОНДИЦИОНЕРЫ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 10:00 GMT +328.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036943Дата и время окончания срока приема заявок КОНДИЦИОНЕРЫЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    31.03.2021 10:0031.03.2021 10:0031.03.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036943Подведение итогов не позднее КОНДИЦИОНЕРЫЧелябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.03.202131.03.2021 10:0031.03.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036943Подведение итогов не позднее КОНДИЦИОНЕРЫЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КОНДИЦИОНЕРЫ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 60 дней после поставки продукции на склад Покупателя. Цена за 1 ед. без НДС, транспортные расходы включены в стоимость оборудования. Поставка осуществляется в течение 60 дней с момента заключения договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    28.25.12.130

    Кондиционеры бытовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КОНДИЦИОНЕР ZANUSSI ZACM-12"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "СПЛИТ-СИСТЕМА ELECTROLUX MONACO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "СПЛИТСИСТЕМА МОАВ01-12НN1/MSMA1B-12HRN1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "КОНДИЦИОНЕР GENERAL CLIMATE GCW-07-CRN1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "КОНДИЦИОНЕР KENTATSU KSGB35HFAN1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "КОНДИЦИОНЕР KENTATSU KSRB53HFAN1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "КОНДИЦИОНЕР KENTATSU KSRB70HFAN1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 8"

    "КОНДИЦИОНЕР KENTATSU KSRB26HFAN1"

    Кол-во: 2

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