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    Главная / Торги / Услуги по покопийному обслуживанию печатной техники на объектах АО "САНЕКО"

    Услуги по покопийному обслуживанию печатной техники на объектах АО "САНЕКО"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 20:0023.12.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036959Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по покопийному обслуживанию печатной техники на объектах АО "САНЕКО"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036959

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЗЗ/20-0423

    Наименование закупки

    Услуги по покопийному обслуживанию печатной техники на объектах АО "САНЕКО"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    16.12.2020 14:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная_документация.zip

    Ответы_на_вопросы_по_Протоколу.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК АЛРЕП
    Все закупки и тендеры УК АЛРЕП

    Юридический адрес

    123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31

    Почтовый адрес

    123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31

    Контактный телефон

    +7 495 642-09-26 доб. 6307

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    aevseeva@alrep.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Евсеева Александра Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по покопийному обслуживанию печатной техники на объектах АО "САНЕКО"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2020 20:00 GMT +323.12.2020 20:0023.12.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036959Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по покопийному обслуживанию печатной техники на объектах АО "САНЕКО"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2020 20:0023.12.2020 20:0023.12.2020 20:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036959Дата и время вскрытия заявок Услуги по покопийному обслуживанию печатной техники на объектах АО "САНЕКО"Москва

    Подведение итогов не позднее

    12.02.2021 18:0012.02.2021 18:0012.02.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036959Подведение итогов не позднее Услуги по покопийному обслуживанию печатной техники на объектах АО "САНЕКО"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.02.202112.02.2021 18:0012.02.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036959Подведение итогов не позднее Услуги по покопийному обслуживанию печатной техники на объектах АО "САНЕКО"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по покопийному обслуживанию печатной техники на объектах АО "САНЕКО"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК АЛРЕП»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК АЛРЕП
    Все закупки и тендеры УК АЛРЕП

    Адрес местонахождения

    123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31

    Классификатор ОКПД2

    95.11.10.190

    Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного оборудования

    28.99.14

    Оборудование печатное прочее, кроме печатного оборудования офисного типа

    Классификатор ОКВЭД2

    43.99.9

    Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/875018/name/60536f2e23c081.82819724

    18.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по покопийному обслуживанию печатной техники на объектах АО "САНЕКО""

    Кол-во: 1

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