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Номер извещения
ГП036959
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуги по покопийному обслуживанию печатной техники на объектах АО "САНЕКО"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
16.12.2020 14:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31
Почтовый адрес
123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31
Контактный телефон
+7 495 642-09-26 доб. 6307
Факс
--
Адрес электронной почты
aevseeva@alrep.ru
Ф.И.О. контактного лица
Евсеева Александра Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по покопийному обслуживанию печатной техники на объектах АО "САНЕКО"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2020 20:00 GMT +323.12.2020 20:0023.12.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036959Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по покопийному обслуживанию печатной техники на объектах АО "САНЕКО"Москва
Дата и время вскрытия заявок
23.12.2020 20:0023.12.2020 20:0023.12.2020 20:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036959Дата и время вскрытия заявок Услуги по покопийному обслуживанию печатной техники на объектах АО "САНЕКО"Москва
Подведение итогов не позднее
12.02.2021 18:0012.02.2021 18:0012.02.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036959Подведение итогов не позднее Услуги по покопийному обслуживанию печатной техники на объектах АО "САНЕКО"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по покопийному обслуживанию печатной техники на объектах АО "САНЕКО"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК АЛРЕП
Все закупки и тендеры УК АЛРЕП
Адрес местонахождения
123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31
95.11.10.190
28.99.14
43.99.9
Документация лота
Кол-во: 1
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