Проведение внутренних ремонтных работ (ремонт потолка) в рамках мероприятий по сохранению объекта культурного наследия (меры по обеспечению физической сохранности и сохранению историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ) 0342300000121001863

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0342300000121001863 Уникальный номер закупки 0342300000121001863 Номер закупки Наименование закупки Проведение внутренних ремонтных работ (ремонт потолка) в рамках мероприятий по сохранению объекта культурного наследия (меры по обеспечению физической сохранности и сохранению историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ) 0342300000121001863 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок в электронной форме (449-ФЗ) Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Все закупки и тендеры ДФ АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. САМАРА Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

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