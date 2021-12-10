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Номер извещения
0342300000121001863
Уникальный номер закупки
0342300000121001863
Наименование закупки
Проведение внутренних ремонтных работ (ремонт потолка) в рамках мероприятий по сохранению объекта культурного наследия (меры по обеспечению физической сохранности и сохранению историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ) 0342300000121001863
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме (449-ФЗ)
Дата публикации
03.12.2021 09:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Проведение внутренних ремонтных работ (ремонт потолка) в рамках мероприятий по сохранению объекта культурного наследия (меры по обеспечению физической сохранности и сохранению историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0342300000121001863Подведение итогов не позднее Проведение внутренних ремонтных работ (ремонт потолка) в рамках мероприятий по сохранению объекта культурного наследия (меры по обеспечению физической сохранности и сохранению историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ)
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение внутренних ремонтных работ (ремонт потолка) в рамках мероприятий по сохранению объекта культурного наследия (меры по обеспечению физической сохранности и сохранению историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ)
Начальная цена
599 716,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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