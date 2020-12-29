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Номер извещения
ГП048759
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Кабельная продукция.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
22.12.2020 07:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-53-07
Факс
--
Адрес электронной почты
nmatsina@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мацина Наталья Николаевна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Кабельная продукция. Итоги подводятся по каждому лоту отдельно.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2020 14:00 GMT +329.12.2020 14:0029.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048759Дата и время окончания срока приема заявок Кабельная продукция. Итоги подводятся по каждому лоту отдельно.Челябинск
Подведение итогов не позднее
31.03.2021 16:0031.03.2021 16:0031.03.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048759Подведение итогов не позднее Кабельная продукция. Итоги подводятся по каждому лоту отдельно.Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кабельная продукция. Итоги подводятся по каждому лоту отдельно.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
27.32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 30
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Кол-во: 3050
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Кол-во: 400
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Кол-во: 800
Кол-во: 600
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