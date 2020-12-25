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Номер извещения
ГП036949
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Светотехническое оборудование.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
16.12.2020 13:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-31-33
Факс
--
Адрес электронной почты
YuliyaKamalowa@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Камалова Юлия Рижаповна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Светильник. Прожектор. Светофор.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2020 12:00 GMT +325.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036949Дата и время окончания срока приема заявок Светильник. Прожектор. Светофор.Челябинск
Подведение итогов не позднее
23.12.2021 12:0023.12.2021 12:0023.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036949Подведение итогов не позднее Светильник. Прожектор. Светофор.Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Светильник. Прожектор. Светофор.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
27.40.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 10
Кол-во: 50
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Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 6
Кол-во: 135
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