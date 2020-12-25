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    Главная / Торги / Светотехническое оборудование.

    Светотехническое оборудование.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036949Дата и время окончания срока приема заявок Светильник. Прожектор. Светофор.ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036949

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    396132

    Наименование закупки

    Светотехническое оборудование.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    16.12.2020 13:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_396132.zip

    Приложение__1_ОФЕРТА_396132.doc

    Приложение___3___импорт.docx

    Приложение___1___поставка_на_ЧМК.doc

    Проект_спецификации.doc

    документация_396132.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-31-33

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    YuliyaKamalowa@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Камалова Юлия Рижаповна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Светильник. Прожектор. Светофор.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 12:00 GMT +325.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036949Дата и время окончания срока приема заявок Светильник. Прожектор. Светофор.Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    23.12.2021 12:0023.12.2021 12:0023.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036949Подведение итогов не позднее Светильник. Прожектор. Светофор.Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.202123.12.2021 12:0023.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036949Подведение итогов не позднее Светильник. Прожектор. Светофор.Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Светильник. Прожектор. Светофор.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 60 дней после поставки продукции на склад Покупателя. Цена за 1 ед. без НДС, транспортные расходы включены в стоимость продукции. Поставка осуществляется в течение 30 дней с момента заключения спецификации.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    27.40.2

    Светильники и осветительные устройства

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЛОТ№1 ПРОЖЕКТОР ИО 04-1500-10"

    Кол-во: 8

    "Позиция 2"

    "Лот №1 ПРОЖЕКТОР ИО 04-500-002"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Лот №1 ПРОЖЕКТОР ИО 04-2000"

    Кол-во: 8

    "Позиция 4"

    "Лот №2 ПРОЖЕКТОР SX-2000W"

    Кол-во: 9

    "Позиция 5"

    "Лот №2 ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДН.ASD СДО-3-200 Лот №2 200ВТ"

    Кол-во: 17

    "Позиция 6"

    "Лот №2 ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ LED 150ВТ IP65"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Лот №2 ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ 100W"

    Кол-во: 50

    "Позиция 8"

    "Лот №2 ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ 12V-50W"

    Кол-во: 40

    "Позиция 9"

    "Лот №2 ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ PFL-50W/CW"

    Кол-во: 135

    "Позиция 10"

    "Лот №2 ПРОЖЕКТОР СДО 06-150 ИЭК LPDO601-150"

    Кол-во: 50

    "Позиция 11"

    "Лот №2 ПРОЖЕКТОР СДО-5-200 200ВТ IP65"

    Кол-во: 80

    "Позиция 12"

    "Лот №2 ПРОЖЕКТОР СДО-8 150ВТ 6500К 13500ЛМ IP65"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Лот №2 ПРОЖЕКТОР СДО-07-50 IP65 ЧЕРН."

    Кол-во: 36

    "Позиция 14"

    "Лот №2 ПРОЖЕКТОР СДО-8 LED 200ВТ 6500К 18000ЛМ"

    Кол-во: 19

    "Позиция 15"

    "Лот №2 СВЕТИЛЬНИК 61 107 OOLP-S05-P-36-6.5K"

    Кол-во: 190

    "Позиция 16"

    "Лот №2 СВЕТИЛЬНИК LAD LED R500-1-120-6-55 55ВТ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "Лот №2 СВЕТИЛЬНИК LED OLYMP 2.0 5000К 400ВТ V1-I0-70606-04L06-6540050"

    Кол-во: 13

    "Позиция 18"

    "Лот №2 СВЕТИЛЬНИК SPO-102 32Вт IP40 ASD"

    Кол-во: 40

    "Позиция 19"

    "Лот №2 СВЕТИЛЬНИК ДВО12-45-001"

    Кол-во: 30

    "Позиция 20"

    "Лот №2 СВЕТИЛЬНИК ДСП15-200-001"

    Кол-во: 90

    "Позиция 21"

    "Лот №2 СВЕТИЛЬНИК ДСП15-40-001"

    Кол-во: 30

    "Позиция 22"

    "Лот №2 СВЕТИЛЬНИК ДСП44-76-002"

    Кол-во: 170

    "Позиция 23"

    "Лот №2 СВЕТИЛЬНИК С/Д 61106 OLP-S05-P-36-4K ПР."

    Кол-во: 7

    "Позиция 24"

    "Лот №2 СВЕТИЛЬНИК СВЕТОД. ДБО-84-10-002 IP65"

    Кол-во: 30

    "Позиция 25"

    "Лот №2 СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОД. D160Х53 15ВТ IP65"

    Кол-во: 15

    "Позиция 26"

    "Лот №2 СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОД. ДВО-36W 595Х595Х25"

    Кол-во: 116

    "Позиция 27"

    "Лот №2 СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 36 ВТ IP65"

    Кол-во: 45

    "Позиция 28"

    "Лот №2 СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ СЛП 36ВТ IP44"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "Лот №2 СВЕТИЛЬНИК СДП50Х-25000Г-П-65"

    Кол-во: 86

    "Позиция 30"

    "Лот №3 СВЕТИЛЬНИК ЛОН NBL-R3-100-E27/WH 1Х100ВТ"

    Кол-во: 50

    "Позиция 31"

    "Лот №3 СВЕТИЛЬНИК ЛПО 4Х18 с ЭМПРА, с реш.зерк"

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "Лот №3 СВЕТИЛЬНИК ЛСП 01-2Х36-012 IP65"

    Кол-во: 36

    "Позиция 33"

    "Лот №3 СВЕТИЛЬНИК ЛСП-40 2Х40"

    Кол-во: 48

    "Позиция 34"

    "Лот №3 СВЕТИЛЬНИК НКП03-60 Длина стойки 650 мм"

    Кол-во: 17

    "Позиция 35"

    "Лот №3 СВЕТИЛЬНИК НПБ 1102 100ВТ"

    Кол-во: 40

    "Позиция 36"

    "Лот №3 СВЕТИЛЬНИК НПП 03-100-001 1Х100ВТ Е27"

    Кол-во: 12

    "Позиция 37"

    "Лот №3 СВЕТИЛЬНИК НСП 02-100-002"

    Кол-во: 50

    "Позиция 38"

    "Лот №3 СВЕТИЛЬНИК НСП 03-60-002"

    Кол-во: 20

    "Позиция 39"

    "Лот №3 СВЕТИЛЬНИК НСП 20-500-111(121) IP23"

    Кол-во: 57

    "Позиция 40"

    "Лот №3 СВЕТИЛЬНИК РВО 42"

    Кол-во: 10

    "Позиция 41"

    "Лот №3 СВЕТИЛЬНИК LED СПП 2301 12ВТ 4000К IP65"

    Кол-во: 16

    "Позиция 42"

    "Лот №3 СВЕТИЛЬНИК ПСХ-60"

    Кол-во: 250

    "Позиция 43"

    "Лот №4 СВЕТИЛЬНИК ПРОФИ V2.0-360"

    Кол-во: 75

    "Позиция 44"

    "Лот №5 СВЕТОФОР СС-56, IP54, зеленый"

    Кол-во: 10

    "Позиция 45"

    "Лот №6 ФОНАРЬ СГД-5"

    Кол-во: 20

    "Позиция 46"

    "Лот №6 ФОНАРЬ ФОС3-5/6 С З/УСТРОЙСТВОМ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 47"

    "Лот №2 ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ СДП 150W"

    Кол-во: 6

    "Позиция 48"

    "Лот №2 СВЕТИЛЬНИК LTL-6060-09 36ВТ 6000К ПАНЕЛЬ"

    Кол-во: 135

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