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Номер извещения
ГП523003
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка лома аккумуляторных батарей. Аккумуляторы отработанные с электролитом или без электролита.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
26.11.2015 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
160014, Российская Федерация, Вологодская область, Вологда, Саммера, 70
Почтовый адрес
160014, Российская Федерация, Вологодская область, Вологда, Саммера, 70
Контактный телефон
+7 981 436-84-40
Факс
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Адрес электронной почты
vaz-vologda@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Булгаков Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
Вологда
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Закупка лома аккумуляторных батарей. Аккумуляторы отработанные с электролитом или без электролита
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.01.2016 14:00 GMT +312.01.2016 14:0012.01.2016 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП523003Дата и время окончания срока приема заявок Закупка лома аккумуляторных батарей. Аккумуляторы отработанные с электролитом или без электролитаВологда
Подведение итогов не позднее
19.01.2016 14:0019.01.2016 14:0019.01.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП523003Подведение итогов не позднее Закупка лома аккумуляторных батарей. Аккумуляторы отработанные с электролитом или без электролитаВологда
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка лома аккумуляторных батарей. Аккумуляторы отработанные с электролитом или без электролита
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
ОТ 1000 кг.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Вологда. ул. Саммера-70Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
160014, Российская Федерация, Вологодская область, Вологда, Саммера, 70
Отсутствуют
27.43
50.30.1
51.52.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000