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    Главная / Торги / Закупка лома аккумуляторных батарей. Аккумуляторы отработанные с электролитом или без электролита.

    Закупка лома аккумуляторных батарей. Аккумуляторы отработанные с электролитом или без электролита.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2016 14:0012.01.2016 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП523003Дата и время окончания срока приема заявок Закупка лома аккумуляторных батарей. Аккумуляторы отработанные с электролитом или без электролитаВологдаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП523003

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка лома аккумуляторных батарей. Аккумуляторы отработанные с электролитом или без электролита.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.11.2015 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ИНН

    ОГРН

    Лицензия

    Лицензия

    Договор лом

    Лицензия.Договор.

    Договор

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Вологодский аккумуляторный завод
    Все закупки и тендеры ВАЗ

    Юридический адрес

    160014, Российская Федерация, Вологодская область, Вологда, Саммера, 70

    Почтовый адрес

    160014, Российская Федерация, Вологодская область, Вологда, Саммера, 70

    Контактный телефон

    +7 981 436-84-40

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vaz-vologda@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Булгаков Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Вологда

    Закупки и тендеры Вологодская область

    Закупки и тендеры Свинец, цинк и олово

    Закупки и тендеры Услуги по перевозке пассажиров внутренним водным транспортом

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    Список лотов

    Лот 1

    Закупка лома аккумуляторных батарей. Аккумуляторы отработанные с электролитом или без электролита

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2016 14:00 GMT +312.01.2016 14:0012.01.2016 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП523003Дата и время окончания срока приема заявок Закупка лома аккумуляторных батарей. Аккумуляторы отработанные с электролитом или без электролитаВологда

    Подведение итогов не позднее

    19.01.2016 14:0019.01.2016 14:0019.01.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП523003Подведение итогов не позднее Закупка лома аккумуляторных батарей. Аккумуляторы отработанные с электролитом или без электролитаВологда

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    19.01.201619.01.2016 14:0019.01.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП523003Подведение итогов не позднее Закупка лома аккумуляторных батарей. Аккумуляторы отработанные с электролитом или без электролитаВологда

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка лома аккумуляторных батарей. Аккумуляторы отработанные с электролитом или без электролита

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    ОТ 1000 кг.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Вологда. ул. Саммера-70Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по приемосдаточному акту в сроки указанные в договоре.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ВАЗ
    Все закупки и тендеры ВАЗ

    Адрес местонахождения

    160014, Российская Федерация, Вологодская область, Вологда, Саммера, 70

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.43

    Производство свинца, цинка и олова

    50.30.1

    Оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    51.52.22

    Оптовая торговля цветными металлами в первичных формах, кроме драгоценных

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 2"

    "Лом и отходы, содержащие свинец (свинцовая паста из разобранных аккумуляторов)"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 3"

    "Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные с не слитым электролитом"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 4"

    "Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 5"

    "Лом свинцовых аккумуляторных батарей в полипропиленовых моноблоках неразделанный с остатками электролита"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 6"

    "Аккумуляторы свинцовые отработанные неразобранные со слитым электролитом"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 7"

    "Лом свинцовых аккумуляторных батарей смешанный неразделанный с остатками электролита"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 8"

    "Лом свинца в кусковой форме незагрязненный"

    Кол-во: 1000

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