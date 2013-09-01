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Номер извещения
ГП308051
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
Реализация оборудования Combi F III
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
12.08.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
346703, Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский, хутор Ленина, Онучкина, 72
Почтовый адрес
346703, Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский, хутор Ленина, Онучкина, 72
Контактный телефон
+7 863 255-85-85
Факс
+7 863 261-85-79
Адрес электронной почты
nosyuk@atlantis-pak.ru
Ф.И.О. контактного лица
Носюк Галина Армаисовна
Место рассмотрения предложений
Аксайский
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Реализация оборудования бывшего в употреблении Combi F III
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.09.2013 14:00 GMT +301.09.2013 14:0001.09.2013 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП308051Дата и время окончания срока приема заявок Реализация оборудования бывшего в употреблении Combi F IIIАксайский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.09.2013 23:5902.09.2013 23:5902.09.2013 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП308051Дата окончания срока рассмотрения заявок Реализация оборудования бывшего в употреблении Combi F IIIАксайский
Дата и время проведения
03.09.2013 12:0003.09.2013 12:0003.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП308051Дата и время проведения Реализация оборудования бывшего в употреблении Combi F IIIАксайский
Подведение итогов не позднее
05.09.2013 23:5905.09.2013 23:5905.09.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП308051Подведение итогов не позднее Реализация оборудования бывшего в употреблении Combi F IIIАксайский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация оборудования бывшего в употреблении Combi F III
Начальная цена
1 177 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Самовывоз с территории по адресу: Ростовская область, Аксайский район, х. Ленина, ул. Онучкина, 72Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПКФ Атлантис-Пак
Все закупки и тендеры ПКФ Атлантис-Пак
Адрес местонахождения
346703, Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский, хутор Ленина, Онучкина, 72
2200000
22
Документация лота
Нет прикрепленных документов