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    Главная / Торги / Реализация оборудования Combi F III

    Реализация оборудования Combi F III

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2013 14:0001.09.2013 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП308051Дата и время окончания срока приема заявок Реализация оборудования бывшего в употреблении Combi F IIIАксайскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП308051

    Уникальный номер закупки

    1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Реализация оборудования Combi F III

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.08.2013 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

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    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью прозводственно-коммерческая фирма Атлантис-Пак
    Все закупки и тендеры ПКФ Атлантис-Пак

    Юридический адрес

    346703, Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский, хутор Ленина, Онучкина, 72

    Почтовый адрес

    346703, Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский, хутор Ленина, Онучкина, 72

    Контактный телефон

    +7 863 255-85-85

    Факс

    +7 863 261-85-79

    Адрес электронной почты

    nosyuk@atlantis-pak.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Носюк Галина Армаисовна

    Место рассмотрения предложений

    Аксайский

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Закупки и тендеры Изделия резиновые и пластмассовые

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Реализация оборудования бывшего в употреблении Combi F III

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.09.2013 14:00 GMT +301.09.2013 14:0001.09.2013 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП308051Дата и время окончания срока приема заявок Реализация оборудования бывшего в употреблении Combi F IIIАксайский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.09.2013 23:5902.09.2013 23:5902.09.2013 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП308051Дата окончания срока рассмотрения заявок Реализация оборудования бывшего в употреблении Combi F IIIАксайский

    Дата и время проведения

    03.09.2013 12:0003.09.2013 12:0003.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП308051Дата и время проведения Реализация оборудования бывшего в употреблении Combi F IIIАксайский

    Подведение итогов не позднее

    05.09.2013 23:5905.09.2013 23:5905.09.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП308051Подведение итогов не позднее Реализация оборудования бывшего в употреблении Combi F IIIАксайский

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    05.09.201305.09.2013 23:5905.09.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП308051Подведение итогов не позднее Реализация оборудования бывшего в употреблении Combi F IIIАксайский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация оборудования бывшего в употреблении Combi F III

    Начальная цена

    1 177 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Самовывоз с территории по адресу: Ростовская область, Аксайский район, х. Ленина, ул. Онучкина, 72Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предоплата

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПКФ Атлантис-Пак
    Все закупки и тендеры ПКФ Атлантис-Пак

    Адрес местонахождения

    346703, Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский, хутор Ленина, Онучкина, 72

    Классификатор ОКПД2

    2200000

    ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ И ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ

    Классификатор ОКВЭД2

    22

    Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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