Предмет договора

определение лучших ценовых условий на заключение договора по уступке прав требований (заключение договора цессии) задолженности в отношении должника ООО «Вяземский молочный комбинат» (ИНН 2711004856, ОГРН 1022700745539) в полном объеме. По состоянию на «10» августа 2020 г. задолженность составляет: 1 706 973,66 (Один миллион семьсот шесть тысяч девятьсот семьдесят три) рубля 66 копеек, в том числе: - неустойка – 1 695 371,97 (Один миллион шестьсот девяносто пять тысяч триста семьдесят один) рубль 97 копеек; - государственная пошлина – 11 601, 69 (Одиннадцать тысяч шестьсот один) рубль 69 копеек, Обеспечение: - Договор поручительства №22/13/ПКЛ-12/2 от 28.05.2013г. с Ивановым Владимиром Александровичем. - Договор поручительства №22/13/ПКЛ-12/3 от 28.05.2013г. с Ивановой Александрой Алимхановной. - Договор поручительства №22/13/ПКЛ-12/4 от 28.05.2013г. с Ивановым Андреем Владимировичем. - Договор поручительства №22/13/ПКЛ-12/5 от 28.05.2013г. с Орловой (Ивановой) Анной Владимировной. Дополнительно, Собственник оставляет за собой право отказаться от заключения договора, а также от процедуры конкурентного запроса цен на любом этапе такого проведения. Минимальная цена предложения составляет 350 676,08 (Триста пятьдесят тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей 08 копеек.