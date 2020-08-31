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Наименование процедуры
Открытый конкурентный запрос цен в электронной форме форме, по уступке прав требования (заключение договора цессии) задолженности в отношении должника ООО «Вяземский молочный комбинат» (ИНН 2711004856, ОГРН 1022700745539) в полном объеме. Собственник: Акционерный коммерческий банк «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК»
Категория
Запрос предложений
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Москва
Номер извещения
ГП020936
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
определение лучших ценовых условий на заключение договора по уступке прав требований (заключение договора цессии) задолженности в отношении должника ООО «Вяземский молочный комбинат» (ИНН 2711004856, ОГРН 1022700745539) в полном объеме. По состоянию на «10» августа 2020 г. задолженность составляет: 1 706 973,66 (Один миллион семьсот шесть тысяч девятьсот семьдесят три) рубля 66 копеек, в том числе: - неустойка – 1 695 371,97 (Один миллион шестьсот девяносто пять тысяч триста семьдесят один) рубль 97 копеек; - государственная пошлина – 11 601, 69 (Одиннадцать тысяч шестьсот один) рубль 69 копеек, Обеспечение: - Договор поручительства №22/13/ПКЛ-12/2 от 28.05.2013г. с Ивановым Владимиром Александровичем. - Договор поручительства №22/13/ПКЛ-12/3 от 28.05.2013г. с Ивановой Александрой Алимхановной. - Договор поручительства №22/13/ПКЛ-12/4 от 28.05.2013г. с Ивановым Андреем Владимировичем. - Договор поручительства №22/13/ПКЛ-12/5 от 28.05.2013г. с Орловой (Ивановой) Анной Владимировной. Дополнительно, Собственник оставляет за собой право отказаться от заключения договора, а также от процедуры конкурентного запроса цен на любом этапе такого проведения. Минимальная цена предложения составляет 350 676,08 (Триста пятьдесят тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей 08 копеек.
Начальная цена
350676.08
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
17-08-2020 13:54 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Лысенин Владимир Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
info@itb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 739-45-55
Адрес местонахождения продавца/инициатора
115054, Российская Федерация, Москва, г.Москва, Дубининская, 45
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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