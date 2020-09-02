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Номер извещения
32009408033
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по вывозу твёрдых бытовых и пищевых отходов для обособленного подразделения «Столовые диетического питания» МГУ имени М.В. Ломоносова (4563 шт.) (223.ЗК.1330; Id26631)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок (конкурентный)
Дата публикации
17.08.2020 13:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,
Почтовый адрес
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1
Контактный телефон
+7 495 939-43-13
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@rector.msu.ru
Ф.И.О. контактного лица
УМ Р З
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по вывозу твёрдых бытовых и пищевых отходов для обособленного подразделения «Столовые диетического питания» МГУ имени М.В. Ломоносова (4563 шт.)(Id26631)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.09.202010.09.2020 16:0010.09.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009408033Подведение итогов не позднее Оказание услуг по вывозу твёрдых бытовых и пищевых отходов для обособленного подразделения «Столовые диетического питания» МГУ имени М.В. Ломоносова (4563 шт.)(Id26631)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по вывозу твёрдых бытовых и пищевых отходов для обособленного подразделения «Столовые диетического питания» МГУ имени М.В. Ломоносова (4563 шт.)(Id26631)
Начальная цена
2 509 650,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
Адрес местонахождения
119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 4563.00000
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