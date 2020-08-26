www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009408020
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка установок для нагнетания смазок
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
17.08.2020 13:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Мирный, 1/1Б
Почтовый адрес
629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр.Мирный, 1/1Б
Контактный телефон
+7 34949 1-20-38 доб. 453
Факс
--
Адрес электронной почты
h.a.panko@achimdevelopment.ru
Ф.И.О. контактного лица
Панко Христина Александровна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка установок для нагнетания смазок
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка установок для нагнетания смазок
Начальная цена
15 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ
Все закупки и тендеры АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ
Адрес местонахождения
629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Мирный, 1/1Б
629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр.Мирный, 1/1Б
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 8
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.