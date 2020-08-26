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    Главная / Торги / Поставка канцелярских товаров, №74-08-2020

    Поставка канцелярских товаров, №74-08-2020

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2020 12:0026.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009408025Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009408025

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских товаров, №74-08-2020

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    17.08.2020 13:39

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме_№74-08-2020.docx

    Форма_описания_поставляемого_товара_№13_к_ЗП_в_эл.ф._№74-08-2020.xlsx

    Форма_№3_КП_№74-08-2020__ЛОТ_№_1.xlsx

    Извещение_об_осуществлении_запроса_предложений_в_эл.ф_№74-08-2020.docx

    Проект_договора_на_поставку_к_ЗП_в_эл.ф._№74-08-2020.pdf

    итоговый_протокол_№74-08-2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ

    Юридический адрес

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Малышева, 4А

    Почтовый адрес

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Малышева, 4А

    Контактный телефон

    +385 69 681 033

    Факс

    +7 343 367-30-10

    Адрес электронной почты

    veu@svoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Виноградова Екатерина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка канцелярских товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.09.202009.09.2020 12:0009.09.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009408025Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских товаров

    Начальная цена

    200 060,81

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ

    Адрес местонахождения

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Малышева, 4А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/730480/name/5f5a38d1b4ecc7.26228610

    10.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах"

    Кол-во: 3006.00000

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