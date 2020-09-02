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Номер извещения
32009407982
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка чистящих и моющих средств и хозяйственных товаров для Химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (4320 шт., 730 рул, 630 пар, 10 упак.) (223.ЗК.1329; Id26037)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок (конкурентный)
Дата публикации
17.08.2020 13:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,
Почтовый адрес
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1
Контактный телефон
+7 495 939-43-13
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@rector.msu.ru
Ф.И.О. контактного лица
УМ Р З
Место рассмотрения предложений
Москва
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Закупка чистящих и моющих средств и хозяйственных товаров для Химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (4320 шт., 730 рул, 630 пар, 10 упак.)(Id26037)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.09.202010.09.2020 16:0010.09.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009407982Подведение итогов не позднее Закупка чистящих и моющих средств и хозяйственных товаров для Химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (4320 шт., 730 рул, 630 пар, 10 упак.)(Id26037)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка чистящих и моющих средств и хозяйственных товаров для Химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (4320 шт., 730 рул, 630 пар, 10 упак.)(Id26037)
Начальная цена
357 666,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
Адрес местонахождения
119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 10.00000
Кол-во: 100.00000
Кол-во: 150.00000
Кол-во: 30.00000
Кол-во: 10.00000
Кол-во: 500.00000
Кол-во: 150.00000
Кол-во: 360.00000
Кол-во: 750.00000
Кол-во: 100.00000
Кол-во: 360.00000
Кол-во: 300.00000
Кол-во: 240.00000
Кол-во: 120.00000
Кол-во: 480.00000
Кол-во: 720.00000
Кол-во: 1000.00000
Кол-во: 30.00000
Кол-во: 30.00000
Кол-во: 150.00000
Кол-во: 50.00000
Кол-во: 50.00000
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