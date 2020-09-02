Закупка чистящих и моющих средств и хозяйственных товаров для Химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (4320 шт., 730 рул, 630 пар, 10 упак.)(Id26037)

Закупка чистящих и моющих средств и хозяйственных товаров для Химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (4320 шт., 730 рул, 630 пар, 10 упак.)(Id26037)

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

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Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды" Кол-во: 10.00000

"Позиция 2" "Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды" Кол-во: 100.00000

"Позиция 3" "Производство аксессуаров одежды, в том числе платков, шарфов, галстуков, перчаток и прочих аналогичных изделий из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных" Кол-во: 150.00000

"Позиция 4" "Производство деревянных инструментов, корпусов и рукояток инструментов, рукояток щеток и метелок, обувных колодок и растяжек для обуви" Кол-во: 30.00000

"Позиция 5" "Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов" Кол-во: 10.00000

"Позиция 6" "Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств" Кол-во: 500.00000

"Позиция 7" "Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств" Кол-во: 150.00000

"Позиция 8" "Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств" Кол-во: 360.00000

"Позиция 9" "Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств" Кол-во: 750.00000

"Позиция 10" "Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств" Кол-во: 100.00000

"Позиция 11" "Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств" Кол-во: 360.00000

"Позиция 12" "Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств" Кол-во: 300.00000

"Позиция 13" "Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств" Кол-во: 240.00000

"Позиция 14" "Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки" Кол-во: 120.00000

"Позиция 15" "Производство предметов одежды и ее аксессуаров из вулканизированной резины" Кол-во: 480.00000

"Позиция 16" "Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров" Кол-во: 720.00000

"Позиция 17" "Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров" Кол-во: 1000.00000

"Позиция 18" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 30.00000

"Позиция 19" "Производство столовых, кухонных и прочих бытовых изделий, кроме столовых и кухонных приборов, и их составных частей из черных металлов, меди или алюминия" Кол-во: 30.00000

"Позиция 20" "Производство метел и щеток" Кол-во: 150.00000

"Позиция 21" "Производство метел и щеток" Кол-во: 50.00000