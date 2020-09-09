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Номер извещения
32009407948
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка светодиодных ламп для химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (2000 шт.) (223.ЗК.1328; Id26031)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок (конкурентный)
Дата публикации
17.08.2020 13:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,
Почтовый адрес
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1
Контактный телефон
+7 495 939-43-13
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@rector.msu.ru
Ф.И.О. контактного лица
УМ Р З
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка светодиодных ламп для химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (2000 шт.)(Id26031)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка светодиодных ламп для химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (2000 шт.)(Id26031)
Начальная цена
375 966,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
Адрес местонахождения
119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 800.00000
Кол-во: 500.00000
Кол-во: 500.00000
Кол-во: 150.00000
Кол-во: 50.00000
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