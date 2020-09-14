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Наименование процедуры
Публичное предложение, проводимое в электронной форме по продаже Имущества (Резервуары для хранения ГСМ, в кол-ве 20 шт.), расположенные в Челябинской обл. Продавец (собственник) Имущества: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
В соответствии с Извещением (Информационным сообщением) об участии в публичном предложении
Номер извещения
ГП020922
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОЕ БЮРО ЭКСПЕРТИЗЫ СОБСТВЕННОСТИ
Предмет договора
Резервуары для хранения ГСМ, в кол-ве 20 шт.
Начальная цена
1214397.34
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
121439.73
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
17-08-2020 13:20 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.09.2020 17:00
Дата и время проведения
15.09.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с Извещением (Информационным сообщением) об участии в публичном предложении
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
129339.73
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОЕ БЮРО ЭКСПЕРТИЗЫ СОБСТВЕННОСТИ
Юридический адрес
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
Контактный телефон
+7 495 781-59-29
Адрес электронной почты
info.gbes@bk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хабибулина Даниэла Рафаельевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Гарипов Игорь Гаянович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
info.gbes@bk.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 781-59-29
Адрес местонахождения продавца/инициатора
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с Извещением (Информационным сообщением) об участии в публичном предложении
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с Извещением (Информационным сообщением) об участии в публичном предложении
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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