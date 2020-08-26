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    Главная / Торги / ОТБОР ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ ТРУБОПРОВОДНОЙ (РЕГУЛЯТОРОВ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА И ЗАПЧАСТЕЙ) ДЛЯ НУЖД ФИЛИАЛОВ ПАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ»

    ОТБОР ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ ТРУБОПРОВОДНОЙ (РЕГУЛЯТОРОВ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА И ЗАПЧАСТЕЙ) ДЛЯ НУЖД ФИЛИАЛОВ ПАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2020 11:5926.08.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009407884Дата и время окончания срока приема заявок Поставка арматуры трубопроводной (регуляторов давления газа и запчастей) для нужд филиалов ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Ростов-На-ДонуПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009407884

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ОТБОР ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ ТРУБОПРОВОДНОЙ (РЕГУЛЯТОРОВ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА И ЗАПЧАСТЕЙ) ДЛЯ НУЖД ФИЛИАЛОВ ПАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    17.08.2020 13:15

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Техническое_задание.docx

    Форма_Коммерческого_предложения.xlsx

    Форма_описания_поставляемого_товара_.xlsx

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме.docx

    Извещение_о_закупке.docx

    Проект_договора.docx

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ

    Юридический адрес

    344022, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КИРОВСКИЙ, 40, А,

    Почтовый адрес

    344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А

    Контактный телефон

    +7 863 203-61-61

    Факс

    +7 863 265-03-60

    Адрес электронной почты

    zakupki@rostovoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Константинова Анна Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Ростов-На-Дону

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка арматуры трубопроводной (регуляторов давления газа и запчастей) для нужд филиалов ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.09.202001.09.2020 15:3001.09.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009407884Подведение итогов не позднее Поставка арматуры трубопроводной (регуляторов давления газа и запчастей) для нужд филиалов ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Ростов-На-Дону

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка арматуры трубопроводной (регуляторов давления газа и запчастей) для нужд филиалов ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

    Начальная цена

    607 982,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ

    Адрес местонахождения

    344022, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КИРОВСКИЙ, 40, А,

    344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/724478/name/5f4e495942d4f9.14250504

    01.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство арматуры трубопроводной (арматуры)"

    Кол-во: 4.00000

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