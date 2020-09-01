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Номер извещения
ГП020917
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Обслуживание специализированной техникой на территории центральной базы (ул. Чехова, 90), для нужд филиала "Тюмень" ОП "Оренбург" в 2020-2023 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
17.08.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69 доб. 4688
Адрес электронной почты
select-gpns@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гусева Алеся Васильевна
Место рассмотрения заявок
Тюмень
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Обслуживание специализированной техникой на территории центральной базы (ул. Чехова, 90), для нужд филиала "Тюмень" в 2020-2023гг.
Дата и время окончания срока приема заявок
01.09.2020 13:00 GMT +301.09.2020 13:0001.09.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020917Дата и время окончания срока приема заявок Обслуживание специализированной техникой на территории центральной базы (ул. Чехова, 90), для нужд филиала "Тюмень" в 2020-2023гг.Тюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Обслуживание специализированной техникой на территории центральной базы (ул. Чехова, 90), для нужд филиала "Тюмень" в 2020-2023гг.
Официальный сайт, на котором размещена документация
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