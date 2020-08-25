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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009407907
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ (оказание услуг) по номенклатурной группе: Услуги по технической эксплуатации
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
17.08.2020 13:19
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
432017, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Кузнецова, 5 А
Почтовый адрес
432017, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Кузнецова, 5 А
Контактный телефон
+7 8422 42-74-30
Факс
+7 8422 42-74-90
Адрес электронной почты
GazprommrgUlyanovsk@ulrg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Федосеева Виктория Владиславовна
Место рассмотрения предложений
г. Ульяновск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуга по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники
Начальная цена
648 615,32
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УЛЬЯНОВСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УЛЬЯНОВСК
Адрес местонахождения
432017, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Кузнецова, 5 А
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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