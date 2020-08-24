Лот 1

услуги по вывозу мусора, относящегося к отходам IV и V класса опасности с территории строительной площадки на объекте «Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 700 000 тонн ТКО в год» по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, городское поселение Наро-Фоминск, вблизи д. Могутово