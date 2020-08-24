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Номер извещения
ГП020920
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
услуги по предоставлению контейнеров, транспортировке, обезвреживанию, утилизации отходов IV-V классов опасности со строящегося объекта: "Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 700 000 тонн ТКО в год" по адресу Московская область, Наро-Фоминский район, городское поселение Наро-Фоминск, вблизи д.Могутово, кадастровый номер земельного участка 50:26:0130521:5
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
17.08.2020 13:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
109518, Российская Федерация, Москва, ул. Ленинская слобода, дом 21, стр. 1, пом. 1
Почтовый адрес
109518, Российская Федерация, Москва, ул. Ленинская слобода, дом 21, стр. 1, пом. 1
Контактный телефон
+7 977 730-81-42
Факс
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Адрес электронной почты
anna.hubaeva@yenigun.com.tr
Ф.И.О. контактного лица
Хубаева Анна Игоревна
Место рассмотрения предложений
Москва
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услуги по вывозу мусора, относящегося к отходам IV и V класса опасности с территории строительной площадки на объекте «Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 700 000 тонн ТКО в год» по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, городское поселение Наро-Фоминск, вблизи д. Могутово
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.08.2020 15:00 GMT +324.08.2020 15:0024.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020920Дата и время окончания срока приема заявок услуги по вывозу мусора, относящегося к отходам IV и V класса опасности с территории строительной площадки на объекте «Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 700 000 тонн ТКО в год» по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, городское поселение Наро-Фоминск, вблизи д. МогутовоМосква
Дата и время вскрытия заявок
24.08.2020 15:0024.08.2020 15:0024.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020920Дата и время вскрытия заявок услуги по вывозу мусора, относящегося к отходам IV и V класса опасности с территории строительной площадки на объекте «Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 700 000 тонн ТКО в год» по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, городское поселение Наро-Фоминск, вблизи д. МогутовоМосква
Подведение итогов не позднее
28.08.2020 16:0028.08.2020 16:0028.08.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020920Подведение итогов не позднее услуги по вывозу мусора, относящегося к отходам IV и V класса опасности с территории строительной площадки на объекте «Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 700 000 тонн ТКО в год» по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, городское поселение Наро-Фоминск, вблизи д. МогутовоМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.08.202028.08.2020 16:0028.08.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020920Подведение итогов не позднее услуги по вывозу мусора, относящегося к отходам IV и V класса опасности с территории строительной площадки на объекте «Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 700 000 тонн ТКО в год» по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, городское поселение Наро-Фоминск, вблизи д. МогутовоМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
услуги по вывозу мусора, относящегося к отходам IV и V класса опасности с территории строительной площадки на объекте «Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 700 000 тонн ТКО в год» по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, городское поселение Наро-Фоминск, вблизи д. Могутово
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
109518, Российская Федерация, Москва, ул. Ленинская слобода, дом 21, стр. 1, пом. 1
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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