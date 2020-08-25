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Номер извещения
32009407754
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Рольганг неприводной для Rapiscan 620XR
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
17.08.2020 12:49
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355
Почтовый адрес
350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355
Контактный телефон
+7 861 219-14-16
Факс
Адрес электронной почты
a.komarov@krr.aero
Ф.И.О. контактного лица
Комаров А.И. Не
Место рассмотрения предложений
353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт тер
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Рольганг неприводной для Rapiscan 620XR
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Рольганг неприводной для Rapiscan 620XR
Начальная цена
174 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОАО " АЭРОПОРТ АНАПА "
Все закупки и тендеры ОАО " АЭРОПОРТ АНАПА "
Адрес местонахождения
353447, Российская Федерация, Краснодарский край, Анапа, Аэопорт, Аэропрт
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Кол-во:
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