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Наименование процедуры
реализация материально-технических ресурсов по лоту №3 ГИЮ2019 «Реализация невостребованного оборудования, прочее»
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
391308, Рязанская область, Касимовский р-н, дер. Селизово, Мехмастерская; 400122, г. Волгоград, Дзержинский район, шоссе Авиаторов, д.53, РП Гумрак; 422701, Республика Татарстан, Высокорский р-н, с.Высокая Гора,ул.Луговая, д.9; 427795, Удмуртская Республика, г.Можга, ул. Короленко, д.145; 452750, Республика Башкортостан, г.Туймазы, ул.Горького, 39С (территория бывшего Туймазинского фарфорового завода); 612964, Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Кооперативная, д. 1а; 618280, Пермский край, г.Гремячинск, ул. Станционная, д.20; 412191, Саратовская обл., Татищевский район, Идолгское муниципальное образование, 3,5 км. западнее с. Сторожевка, г.Калуга, п.Мстихино, проезд Домостроителей, 21; 403343, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Промышленная, 2
Номер извещения
ГП020916
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
Закрытое акционерное общество Газпром инвест Юг
Предмет договора
реализация материально-технических ресурсов по лоту №3 ГИЮ2019 «Реализация невостребованного оборудования, прочее»
Начальная цена
32122628.4
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
3212262.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
17-08-2020 12:40 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.09.2020 14:00
Дата и время проведения
25.09.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
коррозийный износ поверхностей, имеются механические повреждения
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
3220162.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
Закрытое акционерное общество Газпром инвест Юг
Юридический адрес
117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, д. 8, стр. 1
Контактный телефон
+7 812 455-17-00 доб. 33776
Адрес электронной почты
eischenko@invest.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ищенко Евгений Святославович
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Бурцев Александр Александрович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
eischenko@invest.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 455-17-00 доб. 33776
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, д. 8, стр. 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с документацией о проведении аукциона на реализацию
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с документацией о проведении аукциона на реализацию
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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