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Номер извещения
ГП020912
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение инструментального контроля нормативов ПДВ на стационарных источниках выброса на предприятии ПАО "Уралкуз", согласно ТЗ.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
17.08.2020 12:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7
Почтовый адрес
456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7
Контактный телефон
+7 35168 9-27-52 доб. 89191192116
Факс
+7 35168 9-27-77
Адрес электронной почты
olenich@uralkuz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Оленич Константин Александрович
Место рассмотрения предложений
Чебаркуль
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Проведение инструментального контроля нормативов ПДВ на стационарных источниках выброса на предприятии ПАО "Уралкуз", согласно ТЗ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.08.2020 12:00 GMT +326.08.2020 12:0026.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020912Дата и время окончания срока приема заявок Проведение инструментального контроля нормативов ПДВ на стационарных источниках выброса на предприятии ПАО "Уралкуз", согласно ТЗ.Чебаркуль
Подведение итогов не позднее
30.09.2020 12:0030.09.2020 12:0030.09.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020912Подведение итогов не позднее Проведение инструментального контроля нормативов ПДВ на стационарных источниках выброса на предприятии ПАО "Уралкуз", согласно ТЗ.Чебаркуль
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение инструментального контроля нормативов ПДВ на стационарных источниках выброса на предприятии ПАО "Уралкуз", согласно ТЗ.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралкуз
Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз
Адрес местонахождения
456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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