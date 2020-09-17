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Номер извещения
ГП020915
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Продажа. Калий хлористый 2014 г.в. По результатам трехстадийных анализов химических материалов рентгенофлуоресцентным методом, проведенных в аккредитованной химической лаборатории ГБУ УГАК, образцы идентифицированы как калий сернокислый технический.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
17.08.2020 12:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Почтовый адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Контактный телефон
+7 34792 5-69-80 доб. 68590
Факс
+7 34792 3-32-29
Адрес электронной почты
aasokova@belmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сокова Алина Азатовна
Место рассмотрения предложений
Белорецкий
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Калий хлористый 2014 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.09.2020 12:30 GMT +317.09.2020 12:3017.09.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020915Дата и время окончания срока приема заявок Калий хлористый 2014 г.в.Белорецкий
Подведение итогов не позднее
17.09.2020 12:3017.09.2020 12:3017.09.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020915Подведение итогов не позднее Калий хлористый 2014 г.в.Белорецкий
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Калий хлористый 2014 г.в.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1820
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