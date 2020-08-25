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Номер извещения
32009407590
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка режущего инструмента
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
17.08.2020 12:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
624740, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г НИЖНЯЯ САЛДА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 72,
Почтовый адрес
624740, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г НИЖНЯЯ САЛДА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 72
Контактный телефон
+7 34345 3-61-75
Факс
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Адрес электронной почты
mail@niimashspace.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мелехин виктор Владимирович
Место рассмотрения предложений
Нижняя Салда
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка режущего инструмента
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.08.2020 07:00 GMT +325.08.2020 07:0025.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009407590Дата и время окончания срока приема заявок Закупка режущего инструментаНижняя Салда
Дата и время вскрытия заявок
25.08.2020 07:0025.08.2020 07:0025.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009407590Дата и время вскрытия заявок Закупка режущего инструментаНижняя Салда
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка режущего инструмента
Начальная цена
322 672,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НИИМАШ
Все закупки и тендеры АО НИИМАШ
Адрес местонахождения
624740, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г НИЖНЯЯ САЛДА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 72,
624740, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г НИЖНЯЯ САЛДА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 72
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 238.00000
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