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Номер извещения
32009407682
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Предоставление неисключительного права использования на программу для ЭВМ в целях обеспечения деятельности центра «Мой бизнес»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
17.08.2020 12:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660016, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, улица Александра Матросова, зд. 2, помещение 47
Почтовый адрес
660012, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, улица Александра Матросова, зд. 2, помещение 47
Контактный телефон
+7 391 265-44-32
Факс
+7 391 265-44-32
Адрес электронной почты
viborova@agpb24.ru
Ф.И.О. контактного лица
Граматунов Александр Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Красноярск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление неисключительного права использования на программу для ЭВМ в целях обеспечения деятельности центра «Мой бизнес»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.08.2020 06:00 GMT +325.08.2020 06:0025.08.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009407682Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление неисключительного права использования на программу для ЭВМ в целях обеспечения деятельности центра «Мой бизнес»Красноярск
Дата и время вскрытия заявок
25.08.2020 06:0025.08.2020 06:0025.08.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009407682Дата и время вскрытия заявок Предоставление неисключительного права использования на программу для ЭВМ в целях обеспечения деятельности центра «Мой бизнес»Красноярск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление неисключительного права использования на программу для ЭВМ в целях обеспечения деятельности центра «Мой бизнес»
Начальная цена
1 040 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
660016, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, улица Александра Матросова, зд. 2, помещение 47
660012, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, улица Александра Матросова, зд. 2, помещение 47
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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