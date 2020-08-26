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Номер извещения
ГП020918
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
РТИ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
17.08.2020 12:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Почтовый адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Контактный телефон
+7 3412 91-06-90
Факс
+7 3412 91-03-50
Адрес электронной почты
kolpakovasn@izhstal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колпакова Светлана Николаевна
Место рассмотрения предложений
Ижевск
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ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ ЭМ-1 8Х90 м2 4,5 ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ ЭМ-2 8*160 м2 3 ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ ЭМ-1 8Х100 м2 3,5 ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ ЭМ-1 5Х140 м 10 АСБОШНУР ШАОН 5мм кг 75 АСБОШНУР ШАОН 32 квадр. , без смазки м 50 АСБОКАРТОН 5ММ 800х1000 кг 450 АСБОКАРТОН 10ММ 600х1000 кг 1441,26 АСБОТКАНЬ АТ-2 м2 50 АСБОТКАНЬ АТ-8 м2 45 ЛЕНТА АСБЕСТОВАЯ ТОРМОЗНАЯ ЛАТ-1 4х40ММ м2 2 Шнур 9 NBR 70 м 20 Шнур 4 NBR 70 м 100 ШНУР СИЛИКОНОВЫЙ кг 60 ЭЛЕКТРОКАРТОН ЭВ 0,2 кг 10 КОВРЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 650х650х6ММ шт 20 КОВРЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 600х600х6ММ шт 20 РЕЗИНА ОТБОРТОВОЧНАЯ 120Х10 м 100 РЕЗИНА ВАКУУМНАЯ 11 - 8 - 51 - 2062 кг 300 ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТМКЩ 4 кг 100 ПЛЕНКОСИНТОКАРТ. 515 0,17мм кг 40 ПЛЕНКОСИНТОКАРТ. 515 0,25мм кг 40 ТЕКСТОЛИТ ПТК 50.0 мм кг 600 ТЕКСТОЛИТ ПТ 10.0мм 8 листов 202х105 кг 238 ИЗОФЛЕКС-191 0,17мм кг 50 СТЕКЛОЛЕНТА ЛЭС 0,1Х20 м 2000 СТЕКЛОЛЕНТА ЛЭСБ 0.2*20 м 2000
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.08.2020 10:00 GMT +326.08.2020 10:0026.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020918Дата и время окончания срока приема заявок ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ ЭМ-1 8Х90 м2 4,5 ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ ЭМ-2 8*160 м2 3 ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ ЭМ-1 8Х100 м2 3,5 ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ ЭМ-1 5Х140 м 10 АСБОШНУР ШАОН 5мм кг 75 АСБОШНУР ШАОН 32 квадр. , без смазки м 50 АСБОКАРТОН 5ММ 800х1000 кг 450 АСБОКАРТОН 10ММ 600х1000 кг 1441,26 АСБОТКАНЬ АТ-2 м2 50 АСБОТКАНЬ АТ-8 м2 45 ЛЕНТА АСБЕСТОВАЯ ТОРМОЗНАЯ ЛАТ-1 4х40ММ м2 2 Шнур 9 NBR 70 м 20 Шнур 4 NBR 70 м 100 ШНУР СИЛИКОНОВЫЙ кг 60 ЭЛЕКТРОКАРТОН ЭВ 0,2 кг 10 КОВРЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 650х650х6ММ шт 20 КОВРЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 600х600х6ММ шт 20 РЕЗИНА ОТБОРТОВОЧНАЯ 120Х10 м 100 РЕЗИНА ВАКУУМНАЯ 11 - 8 - 51 - 2062 кг 300 ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТМКЩ 4 кг 100 ПЛЕНКОСИНТОКАРТ. 515 0,17мм кг 40 ПЛЕНКОСИНТОКАРТ. 515 0,25мм кг 40 ТЕКСТОЛИТ ПТК 50.0 мм кг 600 ТЕКСТОЛИТ ПТ 10.0мм 8 листов 202х105 кг 238 ИЗОФЛЕКС-191 0,17мм кг 50 СТЕКЛОЛЕНТА ЛЭС 0,1Х20 м 2000 СТЕКЛОЛЕНТА ЛЭСБ 0.2*20 м 2000 Ижевск
Подведение итогов не позднее
15.09.2020 14:0015.09.2020 14:0015.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020918Подведение итогов не позднее ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ ЭМ-1 8Х90 м2 4,5 ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ ЭМ-2 8*160 м2 3 ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ ЭМ-1 8Х100 м2 3,5 ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ ЭМ-1 5Х140 м 10 АСБОШНУР ШАОН 5мм кг 75 АСБОШНУР ШАОН 32 квадр. , без смазки м 50 АСБОКАРТОН 5ММ 800х1000 кг 450 АСБОКАРТОН 10ММ 600х1000 кг 1441,26 АСБОТКАНЬ АТ-2 м2 50 АСБОТКАНЬ АТ-8 м2 45 ЛЕНТА АСБЕСТОВАЯ ТОРМОЗНАЯ ЛАТ-1 4х40ММ м2 2 Шнур 9 NBR 70 м 20 Шнур 4 NBR 70 м 100 ШНУР СИЛИКОНОВЫЙ кг 60 ЭЛЕКТРОКАРТОН ЭВ 0,2 кг 10 КОВРЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 650х650х6ММ шт 20 КОВРЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 600х600х6ММ шт 20 РЕЗИНА ОТБОРТОВОЧНАЯ 120Х10 м 100 РЕЗИНА ВАКУУМНАЯ 11 - 8 - 51 - 2062 кг 300 ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТМКЩ 4 кг 100 ПЛЕНКОСИНТОКАРТ. 515 0,17мм кг 40 ПЛЕНКОСИНТОКАРТ. 515 0,25мм кг 40 ТЕКСТОЛИТ ПТК 50.0 мм кг 600 ТЕКСТОЛИТ ПТ 10.0мм 8 листов 202х105 кг 238 ИЗОФЛЕКС-191 0,17мм кг 50 СТЕКЛОЛЕНТА ЛЭС 0,1Х20 м 2000 СТЕКЛОЛЕНТА ЛЭСБ 0.2*20 м 2000 Ижевск
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
15.09.202015.09.2020 14:0015.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020918Подведение итогов не позднее ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ ЭМ-1 8Х90 м2 4,5 ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ ЭМ-2 8*160 м2 3 ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ ЭМ-1 8Х100 м2 3,5 ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ ЭМ-1 5Х140 м 10 АСБОШНУР ШАОН 5мм кг 75 АСБОШНУР ШАОН 32 квадр. , без смазки м 50 АСБОКАРТОН 5ММ 800х1000 кг 450 АСБОКАРТОН 10ММ 600х1000 кг 1441,26 АСБОТКАНЬ АТ-2 м2 50 АСБОТКАНЬ АТ-8 м2 45 ЛЕНТА АСБЕСТОВАЯ ТОРМОЗНАЯ ЛАТ-1 4х40ММ м2 2 Шнур 9 NBR 70 м 20 Шнур 4 NBR 70 м 100 ШНУР СИЛИКОНОВЫЙ кг 60 ЭЛЕКТРОКАРТОН ЭВ 0,2 кг 10 КОВРЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 650х650х6ММ шт 20 КОВРЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 600х600х6ММ шт 20 РЕЗИНА ОТБОРТОВОЧНАЯ 120Х10 м 100 РЕЗИНА ВАКУУМНАЯ 11 - 8 - 51 - 2062 кг 300 ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТМКЩ 4 кг 100 ПЛЕНКОСИНТОКАРТ. 515 0,17мм кг 40 ПЛЕНКОСИНТОКАРТ. 515 0,25мм кг 40 ТЕКСТОЛИТ ПТК 50.0 мм кг 600 ТЕКСТОЛИТ ПТ 10.0мм 8 листов 202х105 кг 238 ИЗОФЛЕКС-191 0,17мм кг 50 СТЕКЛОЛЕНТА ЛЭС 0,1Х20 м 2000 СТЕКЛОЛЕНТА ЛЭСБ 0.2*20 м 2000 Ижевск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ ЭМ-1 8Х90 м2 4,5 ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ ЭМ-2 8*160 м2 3 ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ ЭМ-1 8Х100 м2 3,5 ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ ЭМ-1 5Х140 м 10 АСБОШНУР ШАОН 5мм кг 75 АСБОШНУР ШАОН 32 квадр. , без смазки м 50 АСБОКАРТОН 5ММ 800х1000 кг 450 АСБОКАРТОН 10ММ 600х1000 кг 1441,26 АСБОТКАНЬ АТ-2 м2 50 АСБОТКАНЬ АТ-8 м2 45 ЛЕНТА АСБЕСТОВАЯ ТОРМОЗНАЯ ЛАТ-1 4х40ММ м2 2 Шнур 9 NBR 70 м 20 Шнур 4 NBR 70 м 100 ШНУР СИЛИКОНОВЫЙ кг 60 ЭЛЕКТРОКАРТОН ЭВ 0,2 кг 10 КОВРЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 650х650х6ММ шт 20 КОВРЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 600х600х6ММ шт 20 РЕЗИНА ОТБОРТОВОЧНАЯ 120Х10 м 100 РЕЗИНА ВАКУУМНАЯ 11 - 8 - 51 - 2062 кг 300 ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТМКЩ 4 кг 100 ПЛЕНКОСИНТОКАРТ. 515 0,17мм кг 40 ПЛЕНКОСИНТОКАРТ. 515 0,25мм кг 40 ТЕКСТОЛИТ ПТК 50.0 мм кг 600 ТЕКСТОЛИТ ПТ 10.0мм 8 листов 202х105 кг 238 ИЗОФЛЕКС-191 0,17мм кг 50 СТЕКЛОЛЕНТА ЛЭС 0,1Х20 м 2000 СТЕКЛОЛЕНТА ЛЭСБ 0.2*20 м 2000
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ИЖСТАЛЬ
Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ
Адрес местонахождения
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 4.5
Кол-во: 3.0
Кол-во: 3.5
Кол-во: 10
Кол-во: 75
Кол-во: 50
Кол-во: 450
Кол-во: 1441.26
Кол-во: 50.0
Кол-во: 45.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 300
Кол-во: 100.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 600
Кол-во: 238.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 2000.0
Кол-во: 2000.0
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