Лот 1

ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ ЭМ-1 8Х90 м2 4,5 ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ ЭМ-2 8*160 м2 3 ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ ЭМ-1 8Х100 м2 3,5 ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ ЭМ-1 5Х140 м 10 АСБОШНУР ШАОН 5мм кг 75 АСБОШНУР ШАОН 32 квадр. , без смазки м 50 АСБОКАРТОН 5ММ 800х1000 кг 450 АСБОКАРТОН 10ММ 600х1000 кг 1441,26 АСБОТКАНЬ АТ-2 м2 50 АСБОТКАНЬ АТ-8 м2 45 ЛЕНТА АСБЕСТОВАЯ ТОРМОЗНАЯ ЛАТ-1 4х40ММ м2 2 Шнур 9 NBR 70 м 20 Шнур 4 NBR 70 м 100 ШНУР СИЛИКОНОВЫЙ кг 60 ЭЛЕКТРОКАРТОН ЭВ 0,2 кг 10 КОВРЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 650х650х6ММ шт 20 КОВРЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 600х600х6ММ шт 20 РЕЗИНА ОТБОРТОВОЧНАЯ 120Х10 м 100 РЕЗИНА ВАКУУМНАЯ 11 - 8 - 51 - 2062 кг 300 ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТМКЩ 4 кг 100 ПЛЕНКОСИНТОКАРТ. 515 0,17мм кг 40 ПЛЕНКОСИНТОКАРТ. 515 0,25мм кг 40 ТЕКСТОЛИТ ПТК 50.0 мм кг 600 ТЕКСТОЛИТ ПТ 10.0мм 8 листов 202х105 кг 238 ИЗОФЛЕКС-191 0,17мм кг 50 СТЕКЛОЛЕНТА ЛЭС 0,1Х20 м 2000 СТЕКЛОЛЕНТА ЛЭСБ 0.2*20 м 2000