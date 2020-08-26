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    Главная / Торги / РТИ

    РТИ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2020 10:0026.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020918Дата и время окончания срока приема заявок ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ ЭМ-1 8Х90 м2 4,5 ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ ЭМ-2 8*160 м2 3 ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ ЭМ-1 8Х100 м2 3,5 ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ ЭМ-1 5Х140 м 10 АСБОШНУР ШАОН 5мм кг 75 АСБОШНУР ШАОН 32 квадр. , без смазки м 50 АСБОКАРТОН 5ММ 800х1000 кг 450 АСБОКАРТОН 10ММ 600х1000 кг 1441,26 АСБОТКАНЬ АТ-2 м2 50 АСБОТКАНЬ АТ-8 м2 45 ЛЕНТА АСБЕСТОВАЯ ТОРМОЗНАЯ ЛАТ-1 4х40ММ м2 2 Шнур 9 NBR 70 м 20 Шнур 4 NBR 70 м 100 ШНУР СИЛИКОНОВЫЙ кг 60 ЭЛЕКТРОКАРТОН ЭВ 0,2 кг 10 КОВРЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 650х650х6ММ шт 20 КОВРЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 600х600х6ММ шт 20 РЕЗИНА ОТБОРТОВОЧНАЯ 120Х10 м 100 РЕЗИНА ВАКУУМНАЯ 11 - 8 - 51 - 2062 кг 300 ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТМКЩ 4 кг 100 ПЛЕНКОСИНТОКАРТ. 515 0,17мм кг 40 ПЛЕНКОСИНТОКАРТ. 515 0,25мм кг 40 ТЕКСТОЛИТ ПТК 50.0 мм кг 600 ТЕКСТОЛИТ ПТ 10.0мм 8 листов 202х105 кг 238 ИЗОФЛЕКС-191 0,17мм кг 50 СТЕКЛОЛЕНТА ЛЭС 0,1Х20 м 2000 СТЕКЛОЛЕНТА ЛЭСБ 0.2*20 м 2000 ИжевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020918

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    РТИ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    17.08.2020 12:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_№2_к_Документации_-_Проект_договора.doc

    Приложение_№3_-_Техническое_задание_РТИ.docx

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_на_РТИ.doc

    Протокол_ГПБ.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖСТАЛЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ

    Юридический адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Почтовый адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Контактный телефон

    +7 3412 91-06-90

    Факс

    +7 3412 91-03-50

    Адрес электронной почты

    kolpakovasn@izhstal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колпакова Светлана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ ЭМ-1 8Х90 м2 4,5 ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ ЭМ-2 8*160 м2 3 ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ ЭМ-1 8Х100 м2 3,5 ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ ЭМ-1 5Х140 м 10 АСБОШНУР ШАОН 5мм кг 75 АСБОШНУР ШАОН 32 квадр. , без смазки м 50 АСБОКАРТОН 5ММ 800х1000 кг 450 АСБОКАРТОН 10ММ 600х1000 кг 1441,26 АСБОТКАНЬ АТ-2 м2 50 АСБОТКАНЬ АТ-8 м2 45 ЛЕНТА АСБЕСТОВАЯ ТОРМОЗНАЯ ЛАТ-1 4х40ММ м2 2 Шнур 9 NBR 70 м 20 Шнур 4 NBR 70 м 100 ШНУР СИЛИКОНОВЫЙ кг 60 ЭЛЕКТРОКАРТОН ЭВ 0,2 кг 10 КОВРЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 650х650х6ММ шт 20 КОВРЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 600х600х6ММ шт 20 РЕЗИНА ОТБОРТОВОЧНАЯ 120Х10 м 100 РЕЗИНА ВАКУУМНАЯ 11 - 8 - 51 - 2062 кг 300 ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТМКЩ 4 кг 100 ПЛЕНКОСИНТОКАРТ. 515 0,17мм кг 40 ПЛЕНКОСИНТОКАРТ. 515 0,25мм кг 40 ТЕКСТОЛИТ ПТК 50.0 мм кг 600 ТЕКСТОЛИТ ПТ 10.0мм 8 листов 202х105 кг 238 ИЗОФЛЕКС-191 0,17мм кг 50 СТЕКЛОЛЕНТА ЛЭС 0,1Х20 м 2000 СТЕКЛОЛЕНТА ЛЭСБ 0.2*20 м 2000

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.08.2020 10:00 GMT +326.08.2020 10:0026.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020918Дата и время окончания срока приема заявок ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ ЭМ-1 8Х90 м2 4,5 ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ ЭМ-2 8*160 м2 3 ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ ЭМ-1 8Х100 м2 3,5 ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ ЭМ-1 5Х140 м 10 АСБОШНУР ШАОН 5мм кг 75 АСБОШНУР ШАОН 32 квадр. , без смазки м 50 АСБОКАРТОН 5ММ 800х1000 кг 450 АСБОКАРТОН 10ММ 600х1000 кг 1441,26 АСБОТКАНЬ АТ-2 м2 50 АСБОТКАНЬ АТ-8 м2 45 ЛЕНТА АСБЕСТОВАЯ ТОРМОЗНАЯ ЛАТ-1 4х40ММ м2 2 Шнур 9 NBR 70 м 20 Шнур 4 NBR 70 м 100 ШНУР СИЛИКОНОВЫЙ кг 60 ЭЛЕКТРОКАРТОН ЭВ 0,2 кг 10 КОВРЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 650х650х6ММ шт 20 КОВРЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 600х600х6ММ шт 20 РЕЗИНА ОТБОРТОВОЧНАЯ 120Х10 м 100 РЕЗИНА ВАКУУМНАЯ 11 - 8 - 51 - 2062 кг 300 ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТМКЩ 4 кг 100 ПЛЕНКОСИНТОКАРТ. 515 0,17мм кг 40 ПЛЕНКОСИНТОКАРТ. 515 0,25мм кг 40 ТЕКСТОЛИТ ПТК 50.0 мм кг 600 ТЕКСТОЛИТ ПТ 10.0мм 8 листов 202х105 кг 238 ИЗОФЛЕКС-191 0,17мм кг 50 СТЕКЛОЛЕНТА ЛЭС 0,1Х20 м 2000 СТЕКЛОЛЕНТА ЛЭСБ 0.2*20 м 2000 Ижевск

    Подведение итогов не позднее

    15.09.2020 14:0015.09.2020 14:0015.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020918Подведение итогов не позднее ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ ЭМ-1 8Х90 м2 4,5 ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ ЭМ-2 8*160 м2 3 ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ ЭМ-1 8Х100 м2 3,5 ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ ЭМ-1 5Х140 м 10 АСБОШНУР ШАОН 5мм кг 75 АСБОШНУР ШАОН 32 квадр. , без смазки м 50 АСБОКАРТОН 5ММ 800х1000 кг 450 АСБОКАРТОН 10ММ 600х1000 кг 1441,26 АСБОТКАНЬ АТ-2 м2 50 АСБОТКАНЬ АТ-8 м2 45 ЛЕНТА АСБЕСТОВАЯ ТОРМОЗНАЯ ЛАТ-1 4х40ММ м2 2 Шнур 9 NBR 70 м 20 Шнур 4 NBR 70 м 100 ШНУР СИЛИКОНОВЫЙ кг 60 ЭЛЕКТРОКАРТОН ЭВ 0,2 кг 10 КОВРЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 650х650х6ММ шт 20 КОВРЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 600х600х6ММ шт 20 РЕЗИНА ОТБОРТОВОЧНАЯ 120Х10 м 100 РЕЗИНА ВАКУУМНАЯ 11 - 8 - 51 - 2062 кг 300 ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТМКЩ 4 кг 100 ПЛЕНКОСИНТОКАРТ. 515 0,17мм кг 40 ПЛЕНКОСИНТОКАРТ. 515 0,25мм кг 40 ТЕКСТОЛИТ ПТК 50.0 мм кг 600 ТЕКСТОЛИТ ПТ 10.0мм 8 листов 202х105 кг 238 ИЗОФЛЕКС-191 0,17мм кг 50 СТЕКЛОЛЕНТА ЛЭС 0,1Х20 м 2000 СТЕКЛОЛЕНТА ЛЭСБ 0.2*20 м 2000 Ижевск

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    15.09.202015.09.2020 14:0015.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020918Подведение итогов не позднее ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ ЭМ-1 8Х90 м2 4,5 ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ ЭМ-2 8*160 м2 3 ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ ЭМ-1 8Х100 м2 3,5 ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ ЭМ-1 5Х140 м 10 АСБОШНУР ШАОН 5мм кг 75 АСБОШНУР ШАОН 32 квадр. , без смазки м 50 АСБОКАРТОН 5ММ 800х1000 кг 450 АСБОКАРТОН 10ММ 600х1000 кг 1441,26 АСБОТКАНЬ АТ-2 м2 50 АСБОТКАНЬ АТ-8 м2 45 ЛЕНТА АСБЕСТОВАЯ ТОРМОЗНАЯ ЛАТ-1 4х40ММ м2 2 Шнур 9 NBR 70 м 20 Шнур 4 NBR 70 м 100 ШНУР СИЛИКОНОВЫЙ кг 60 ЭЛЕКТРОКАРТОН ЭВ 0,2 кг 10 КОВРЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 650х650х6ММ шт 20 КОВРЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 600х600х6ММ шт 20 РЕЗИНА ОТБОРТОВОЧНАЯ 120Х10 м 100 РЕЗИНА ВАКУУМНАЯ 11 - 8 - 51 - 2062 кг 300 ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТМКЩ 4 кг 100 ПЛЕНКОСИНТОКАРТ. 515 0,17мм кг 40 ПЛЕНКОСИНТОКАРТ. 515 0,25мм кг 40 ТЕКСТОЛИТ ПТК 50.0 мм кг 600 ТЕКСТОЛИТ ПТ 10.0мм 8 листов 202х105 кг 238 ИЗОФЛЕКС-191 0,17мм кг 50 СТЕКЛОЛЕНТА ЛЭС 0,1Х20 м 2000 СТЕКЛОЛЕНТА ЛЭСБ 0.2*20 м 2000 Ижевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ ЭМ-1 8Х90 м2 4,5 ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ ЭМ-2 8*160 м2 3 ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ ЭМ-1 8Х100 м2 3,5 ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ ЭМ-1 5Х140 м 10 АСБОШНУР ШАОН 5мм кг 75 АСБОШНУР ШАОН 32 квадр. , без смазки м 50 АСБОКАРТОН 5ММ 800х1000 кг 450 АСБОКАРТОН 10ММ 600х1000 кг 1441,26 АСБОТКАНЬ АТ-2 м2 50 АСБОТКАНЬ АТ-8 м2 45 ЛЕНТА АСБЕСТОВАЯ ТОРМОЗНАЯ ЛАТ-1 4х40ММ м2 2 Шнур 9 NBR 70 м 20 Шнур 4 NBR 70 м 100 ШНУР СИЛИКОНОВЫЙ кг 60 ЭЛЕКТРОКАРТОН ЭВ 0,2 кг 10 КОВРЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 650х650х6ММ шт 20 КОВРЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 600х600х6ММ шт 20 РЕЗИНА ОТБОРТОВОЧНАЯ 120Х10 м 100 РЕЗИНА ВАКУУМНАЯ 11 - 8 - 51 - 2062 кг 300 ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТМКЩ 4 кг 100 ПЛЕНКОСИНТОКАРТ. 515 0,17мм кг 40 ПЛЕНКОСИНТОКАРТ. 515 0,25мм кг 40 ТЕКСТОЛИТ ПТК 50.0 мм кг 600 ТЕКСТОЛИТ ПТ 10.0мм 8 листов 202х105 кг 238 ИЗОФЛЕКС-191 0,17мм кг 50 СТЕКЛОЛЕНТА ЛЭС 0,1Х20 м 2000 СТЕКЛОЛЕНТА ЛЭСБ 0.2*20 м 2000

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ

    Адрес местонахождения

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/737392/name/5f698dcbe5ad74.87785230

    22.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ ЭМ-1 8Х90"

    Кол-во: 4.5

    "Позиция 2"

    "ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ ЭМ-2 8*160"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 3"

    "ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ ЭМ-1 8Х100"

    Кол-во: 3.5

    "Позиция 4"

    "ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ ЭМ-1 5Х140"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "АСБОШНУР ШАОН 5мм"

    Кол-во: 75

    "Позиция 6"

    "АСБОШНУР ШАОН 32 квадр. , без смазки"

    Кол-во: 50

    "Позиция 7"

    "АСБОКАРТОН 5ММ 800х1000"

    Кол-во: 450

    "Позиция 8"

    "АСБОКАРТОН 10ММ 600х1000"

    Кол-во: 1441.26

    "Позиция 9"

    "АСБОТКАНЬ АТ-2"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 10"

    "АСБОТКАНЬ АТ-8"

    Кол-во: 45.0

    "Позиция 11"

    "ЛЕНТА АСБЕСТОВАЯ ТОРМОЗНАЯ ЛАТ-1 4х40мм"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 12"

    "Шнур 9 NBR 70"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 13"

    "Шнур 4 NBR 70"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 14"

    "ШНУР СИЛИКОНОВЫЙ"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 15"

    "ЭЛЕКТРОКАРТОН ЭВ 0,2"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 16"

    "КОВРЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 650х650х6ММ"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 17"

    "КОВРЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 600х600х6ММ"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 18"

    "РЕЗИНА ОТБОРТОВОЧНАЯ 120Х10 "

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 19"

    "РЕЗИНА ВАКУУМНАЯ 11 - 8 - 51 - 2062"

    Кол-во: 300

    "Позиция 20"

    "ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТМКЩ 4"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 21"

    "ПЛЕНКОСИНТОКАРТ. 515 0,17мм"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 22"

    "ПЛЕНКОСИНТОКАРТ. 515 0,25мм"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 23"

    "ТЕКСТОЛИТ ПТК 50.0 мм"

    Кол-во: 600

    "Позиция 24"

    "ТЕКСТОЛИТ ПТ 10.0мм 8 листов 202х105"

    Кол-во: 238.0

    "Позиция 25"

    "ИЗОФЛЕКС-191 0,17мм"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 26"

    "СТЕКЛОЛЕНТА ЛЭС 0,1Х20"

    Кол-во: 2000.0

    "Позиция 27"

    "СТЕКЛОЛЕНТА ЛЭСБ 0.2*20"

    Кол-во: 2000.0

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    АО ПОРТ ВАНИНО
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211082144
    Поставка пневматических кранцев в броне из колес, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП593848)
    Поставка пневматических кранцев в броне из колес, согласно техническому заданию для нужд АО...
    593848
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    10 387 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    АКС
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211049668
    Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме на право заключения договора на поставку Гидро-теплоизоляционных материалов для нужд ООО «Амурские коммунальные системы» на 2022 г. (АмКС-002-22).
    Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме на право...
    588715
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    09.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 981 705
    Лоты:
    1
    Регион:
    Амурская область
    УК КОЛМАР
    Запрос предложений № ГП225050
    Оказание услуг по сервисному обслуживанию трансформаторных подстанций КТПВШ 630/6»
    Оказание услуг по сервисному обслуживанию трансформаторных подстанций КТПВШ 630/6»
    590247
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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