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Номер извещения
32009407360
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка бурового инструмента для бурения комплексом ССК для нужд АО "Урангео"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
17.08.2020 11:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
664039, ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК, УЛ ГОГОЛЯ, ДОМ 53,
Почтовый адрес
664039, ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК, УЛ ГОГОЛЯ, ДОМ 53
Контактный телефон
+7 3952 28-55-17
Факс
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Адрес электронной почты
dogovor@urangeo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горбачев Олег Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Иркутск, ул. Гоголя, д. 53, каб. 31
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право заключения договора на поставку бурового инструмента для бурения комплексом ССК
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.08.2020 05:00 GMT +324.08.2020 05:0024.08.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009407360Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на поставку бурового инструмента для бурения комплексом ССК Иркутск, ул. Гоголя, д. 53, каб. 31
Дата и время вскрытия заявок
24.08.2020 05:0024.08.2020 05:0024.08.2020 05:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009407360Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на поставку бурового инструмента для бурения комплексом ССК Иркутск, ул. Гоголя, д. 53, каб. 31
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора на поставку бурового инструмента для бурения комплексом ССК
Начальная цена
2 386 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО УРАНГЕО
Все закупки и тендеры АО УРАНГЕО
Адрес местонахождения
664039, ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК, УЛ ГОГОЛЯ, ДОМ 53,
664039, ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК, УЛ ГОГОЛЯ, ДОМ 53
Отсутствуют
Документация лота
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