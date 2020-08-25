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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009407373
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на поставку помп дренажных в соответствии со Спецификацией
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
17.08.2020 11:46
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
Почтовый адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
Контактный телефон
+7 812 363-96-64
Факс
+7 812 363-96-64
Адрес электронной почты
tender@dsszrc.ru
Ф.И.О. контактного лица
ПОДВЯЗНИКОВ МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
«Поставщик» обязуется поставить помпы дренажные (далее-Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора, а «Покупатель» обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
07.09.202007.09.2020 20:0007.09.2020 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009407373Подведение итогов не позднее «Поставщик» обязуется поставить помпы дренажные (далее-Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора, а «Покупатель» обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего ДоговораСанкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
«Поставщик» обязуется поставить помпы дренажные (далее-Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора, а «Покупатель» обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора
Начальная цена
240 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Все закупки и тендеры СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50.00000
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