Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на поставку помп дренажных в соответствии со Спецификацией

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32009407373 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на поставку помп дренажных в соответствии со Спецификацией Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ

Все закупки и тендеры СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ Юридический адрес 192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120, Почтовый адрес 192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120 Контактный телефон +7 812 363-96-64 Факс +7 812 363-96-64 Адрес электронной почты tender@dsszrc.ru Ф.И.О. контактного лица ПОДВЯЗНИКОВ МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru