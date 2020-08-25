www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП020891
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Модельный комплект Коробка клапана
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
17.08.2020 11:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-89-00 доб. 2147
Факс
Адрес электронной почты
Anton.Kuznecov1@iz-lp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецов Антон Борисович
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Модельный комплект Коробка клапана черт.1567554
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.08.2020 09:00 GMT +325.08.2020 09:0025.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020891Дата и время окончания срока приема заявок Модельный комплект Коробка клапана черт.1567554Колпино
Дата и время вскрытия заявок
25.08.2020 09:0025.08.2020 09:0025.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020891Дата и время вскрытия заявок Модельный комплект Коробка клапана черт.1567554Колпино
Подведение итогов не позднее
04.09.2020 12:0004.09.2020 12:0004.09.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020891Подведение итогов не позднее Модельный комплект Коробка клапана черт.1567554Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Модельный комплект Коробка клапана черт.1567554
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.