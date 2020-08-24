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Номер извещения
ГП020902
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка запасных частей для двигателей для производства сейсморазведочных работ в Полевой сезон 2020-2021 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
17.08.2020 11:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
618703, Российская Федерация, Пермский край, г. Добрянка, рп. Полазна, Электронный проезд, 3
Почтовый адрес
618703, Российская Федерация, Пермский край, г. Добрянка, рп. Полазна, Электронный проезд, 3
Контактный телефон
3422108062
Факс
+7 342 212-14-15
Адрес электронной почты
oivanov@usvc.pnsh.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванов Олег Николаевич
Место рассмотрения предложений
г. Добрянка
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Поставка запасных частей для двигателя Д-240/245 для выполнения полевых сейсморазведочных работ для производства полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д на Средней и Восточно-Оконечной площадях (л.у. № 85-1, Верхне-Нюрольский-1) для ООО "Альянснефтегаз"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.08.2020 08:00 GMT +324.08.2020 08:0024.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020902Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для двигателя Д-240/245 для выполнения полевых сейсморазведочных работ для производства полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д на Средней и Восточно-Оконечной площадях (л.у. № 85-1, Верхне-Нюрольский-1) для ООО "Альянснефтегаз"г. Добрянка
Дата и время вскрытия заявок
24.08.2020 08:3024.08.2020 08:3024.08.2020 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020902Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей для двигателя Д-240/245 для выполнения полевых сейсморазведочных работ для производства полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д на Средней и Восточно-Оконечной площадях (л.у. № 85-1, Верхне-Нюрольский-1) для ООО "Альянснефтегаз"г. Добрянка
Подведение итогов не позднее
20.09.2020 15:0020.09.2020 15:0020.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020902Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для двигателя Д-240/245 для выполнения полевых сейсморазведочных работ для производства полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д на Средней и Восточно-Оконечной площадях (л.у. № 85-1, Верхне-Нюрольский-1) для ООО "Альянснефтегаз"г. Добрянка
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
20.09.202020.09.2020 15:0020.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020902Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для двигателя Д-240/245 для выполнения полевых сейсморазведочных работ для производства полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д на Средней и Восточно-Оконечной площадях (л.у. № 85-1, Верхне-Нюрольский-1) для ООО "Альянснефтегаз"г. Добрянка
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для двигателя Д-240/245 для выполнения полевых сейсморазведочных работ для производства полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д на Средней и Восточно-Оконечной площадях (л.у. № 85-1, Верхне-Нюрольский-1) для ООО "Альянснефтегаз"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПИТЦ Геофизика
Все закупки и тендеры ПИТЦ Геофизика
Адрес местонахождения
618703, Российская Федерация, Пермский край, г. Добрянка, рп. Полазна, Электронный проезд, 3
Отсутствуют
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 32
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 12
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 24
Кол-во: 60
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 24
Кол-во: 20
Кол-во: 8
Кол-во: 20
Кол-во: 9
Кол-во: 6
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 10
Кол-во: 7
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 8
Кол-во: 7
Кол-во: 15
Кол-во: 12
Кол-во: 30
Кол-во: 6
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Поставка запасных частей для двигателя ЯМЗ для выполнения полевых сейсморазведочных работ для производства полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д на Средней и Восточно-Оконечной площадях (л.у. № 85-1, Верхне-Нюрольский-1) для ООО "Альянснефтегаз"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.08.2020 08:00 GMT +324.08.2020 08:0024.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020902Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для двигателя ЯМЗ для выполнения полевых сейсморазведочных работ для производства полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д на Средней и Восточно-Оконечной площадях (л.у. № 85-1, Верхне-Нюрольский-1) для ООО "Альянснефтегаз"г. Добрянка
Дата и время вскрытия заявок
24.08.2020 08:3024.08.2020 08:3024.08.2020 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020902Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей для двигателя ЯМЗ для выполнения полевых сейсморазведочных работ для производства полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д на Средней и Восточно-Оконечной площадях (л.у. № 85-1, Верхне-Нюрольский-1) для ООО "Альянснефтегаз"г. Добрянка
Подведение итогов не позднее
20.09.2020 15:0020.09.2020 15:0020.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020902Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для двигателя ЯМЗ для выполнения полевых сейсморазведочных работ для производства полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д на Средней и Восточно-Оконечной площадях (л.у. № 85-1, Верхне-Нюрольский-1) для ООО "Альянснефтегаз"г. Добрянка
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
20.09.202020.09.2020 15:0020.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020902Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для двигателя ЯМЗ для выполнения полевых сейсморазведочных работ для производства полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д на Средней и Восточно-Оконечной площадях (л.у. № 85-1, Верхне-Нюрольский-1) для ООО "Альянснефтегаз"г. Добрянка
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для двигателя ЯМЗ для выполнения полевых сейсморазведочных работ для производства полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д на Средней и Восточно-Оконечной площадях (л.у. № 85-1, Верхне-Нюрольский-1) для ООО "Альянснефтегаз"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПИТЦ Геофизика
Все закупки и тендеры ПИТЦ Геофизика
Адрес местонахождения
618703, Российская Федерация, Пермский край, г. Добрянка, рп. Полазна, Электронный проезд, 3
Отсутствуют
Кол-во: 6
Кол-во: 5
Кол-во: 6
Кол-во: 40
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 6
Кол-во: 30
Кол-во: 15
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 8
Кол-во: 16
Кол-во: 10
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 50
Кол-во: 250
Кол-во: 250
Кол-во: 250
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 30
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