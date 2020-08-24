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    Главная / Торги / Закупка запасных частей для двигателей для производства сейсморазведочных работ в Полевой сезон 2020-2021 гг.

    Закупка запасных частей для двигателей для производства сейсморазведочных работ в Полевой сезон 2020-2021 гг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2020 08:0024.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020902Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для двигателя Д-240/245 для выполнения полевых сейсморазведочных работ для производства полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д на Средней и Восточно-Оконечной площадях (л.у. № 85-1, Верхне-Нюрольский-1) для ООО "Альянснефтегаз"г. ДобрянкаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020902

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка запасных частей для двигателей для производства сейсморазведочных работ в Полевой сезон 2020-2021 гг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    17.08.2020 11:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_Формы_Документов.7z

    Извещение_1445_17-08-2020.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Пермский инженерно-технический центр Геофизика
    Все закупки и тендеры ПИТЦ Геофизика

    Юридический адрес

    618703, Российская Федерация, Пермский край, г. Добрянка, рп. Полазна, Электронный проезд, 3

    Почтовый адрес

    618703, Российская Федерация, Пермский край, г. Добрянка, рп. Полазна, Электронный проезд, 3

    Контактный телефон

    3422108062

    Факс

    +7 342 212-14-15

    Адрес электронной почты

    oivanov@usvc.pnsh.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванов Олег Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Добрянка

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей для двигателя Д-240/245 для выполнения полевых сейсморазведочных работ для производства полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д на Средней и Восточно-Оконечной площадях (л.у. № 85-1, Верхне-Нюрольский-1) для ООО "Альянснефтегаз"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.08.2020 08:00 GMT +324.08.2020 08:0024.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020902Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для двигателя Д-240/245 для выполнения полевых сейсморазведочных работ для производства полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д на Средней и Восточно-Оконечной площадях (л.у. № 85-1, Верхне-Нюрольский-1) для ООО "Альянснефтегаз"г. Добрянка

    Дата и время вскрытия заявок

    24.08.2020 08:3024.08.2020 08:3024.08.2020 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020902Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей для двигателя Д-240/245 для выполнения полевых сейсморазведочных работ для производства полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д на Средней и Восточно-Оконечной площадях (л.у. № 85-1, Верхне-Нюрольский-1) для ООО "Альянснефтегаз"г. Добрянка

    Подведение итогов не позднее

    20.09.2020 15:0020.09.2020 15:0020.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020902Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для двигателя Д-240/245 для выполнения полевых сейсморазведочных работ для производства полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д на Средней и Восточно-Оконечной площадях (л.у. № 85-1, Верхне-Нюрольский-1) для ООО "Альянснефтегаз"г. Добрянка

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    20.09.202020.09.2020 15:0020.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020902Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для двигателя Д-240/245 для выполнения полевых сейсморазведочных работ для производства полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д на Средней и Восточно-Оконечной площадях (л.у. № 85-1, Верхне-Нюрольский-1) для ООО "Альянснефтегаз"г. Добрянка

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для двигателя Д-240/245 для выполнения полевых сейсморазведочных работ для производства полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д на Средней и Восточно-Оконечной площадях (л.у. № 85-1, Верхне-Нюрольский-1) для ООО "Альянснефтегаз"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Пермский инженерно-технический центр Геофизика»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПИТЦ Геофизика
    Все закупки и тендеры ПИТЦ Геофизика

    Адрес местонахождения

    618703, Российская Федерация, Пермский край, г. Добрянка, рп. Полазна, Электронный проезд, 3

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Формы документов для участия в закупке

    18.08.2020

    Извещение о закупке

    18.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Двигатель (пр-ва ММЗ, со стартером)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Прокладка головки блока"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Прокладка крышки головки"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Прокладка колпака"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Прокладка коллектора (крайняя)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 6"

    "Прокладка коллектора (средняя)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Прокладка коллектора (выпуск трубы)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 8"

    "Поршневая группа (г+п, палец, рез.кольц)"

    Кол-во: 32

    "Позиция 9"

    "Вал коленчатый( Уральск)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 10"

    "Вкладыши коренные Н1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 11"

    "Вкладыши шатунные Н1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 12"

    "Болт шкива"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Манжета к/вала передняя (50х70)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Уплотнение переднее"

    Кол-во: 20

    "Позиция 15"

    "Уплотнение заднее"

    Кол-во: 20

    "Позиция 16"

    "Маслотражатель передний"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Маслотражатель задний"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Прокладка масляного картера"

    Кол-во: 12

    "Позиция 19"

    "ТНВД Д-243"

    Кол-во: 8

    "Позиция 20"

    "ТНВД Д-245.12С"

    Кол-во: 8

    "Позиция 21"

    "Форсунка"

    Кол-во: 24

    "Позиция 22"

    "Распылитель"

    Кол-во: 60

    "Позиция 23"

    "Насос топливоподкачивающий"

    Кол-во: 6

    "Позиция 24"

    "Насос топливоподкачивающий"

    Кол-во: 6

    "Позиция 25"

    "Клапан перепускной А01"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "Прокладка -экран (под распылитель)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 27"

    "Кольцо защитное форсунки"

    Кол-во: 20

    "Позиция 28"

    "Трубопровод дренажный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 29"

    "Кольцо уплотнительное"

    Кол-во: 20

    "Позиция 30"

    "Турбокомпрессор ТКР-6"

    Кол-во: 9

    "Позиция 31"

    "Моноциклон"

    Кол-во: 6

    "Позиция 32"

    "Фильтр тонкой очистки топлива нового образца"

    Кол-во: 50

    "Позиция 33"

    "Фильтр масляный нового образца"

    Кол-во: 100

    "Позиция 34"

    "Отражатель(сетка фильтра груб очистки)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 35"

    "Радиатор водяной МТЗ"

    Кол-во: 7

    "Позиция 36"

    "Топливный насос Д-245.12с"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "Термостат"

    Кол-во: 10

    "Позиция 38"

    "Вентилятор (6 лопастей)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 39"

    "Шланг радиатора L-130мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "Шланг термостата"

    Кол-во: 10

    "Позиция 41"

    "Шланг радиатора L-270мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 42"

    "Амортизатор (подушка двигателя)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 43"

    "Центробежный масляный фильтр"

    Кол-во: 7

    "Позиция 44"

    "Сетка фильтрующая"

    Кол-во: 15

    "Позиция 45"

    "Комплект прокладок двигателя"

    Кол-во: 12

    "Позиция 46"

    "Фара тракторная"

    Кол-во: 30

    "Позиция 47"

    "Топливоподкачивающий насос"

    Кол-во: 6

    "Позиция 48"

    "Ремень"

    Кол-во: 30

    "Позиция 49"

    "Прокладка калпака крышки ГБ"

    Кол-во: 20

    Лот 2

    Поставка запасных частей для двигателя ЯМЗ для выполнения полевых сейсморазведочных работ для производства полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д на Средней и Восточно-Оконечной площадях (л.у. № 85-1, Верхне-Нюрольский-1) для ООО "Альянснефтегаз"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.08.2020 08:00 GMT +324.08.2020 08:0024.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020902Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для двигателя ЯМЗ для выполнения полевых сейсморазведочных работ для производства полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д на Средней и Восточно-Оконечной площадях (л.у. № 85-1, Верхне-Нюрольский-1) для ООО "Альянснефтегаз"г. Добрянка

    Дата и время вскрытия заявок

    24.08.2020 08:3024.08.2020 08:3024.08.2020 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020902Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей для двигателя ЯМЗ для выполнения полевых сейсморазведочных работ для производства полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д на Средней и Восточно-Оконечной площадях (л.у. № 85-1, Верхне-Нюрольский-1) для ООО "Альянснефтегаз"г. Добрянка

    Подведение итогов не позднее

    20.09.2020 15:0020.09.2020 15:0020.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020902Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для двигателя ЯМЗ для выполнения полевых сейсморазведочных работ для производства полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д на Средней и Восточно-Оконечной площадях (л.у. № 85-1, Верхне-Нюрольский-1) для ООО "Альянснефтегаз"г. Добрянка

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    20.09.202020.09.2020 15:0020.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020902Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для двигателя ЯМЗ для выполнения полевых сейсморазведочных работ для производства полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д на Средней и Восточно-Оконечной площадях (л.у. № 85-1, Верхне-Нюрольский-1) для ООО "Альянснефтегаз"г. Добрянка

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для двигателя ЯМЗ для выполнения полевых сейсморазведочных работ для производства полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д на Средней и Восточно-Оконечной площадях (л.у. № 85-1, Верхне-Нюрольский-1) для ООО "Альянснефтегаз"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Пермский инженерно-технический центр Геофизика»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПИТЦ Геофизика
    Все закупки и тендеры ПИТЦ Геофизика

    Адрес местонахождения

    618703, Российская Федерация, Пермский край, г. Добрянка, рп. Полазна, Электронный проезд, 3

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Извещение о закупке

    18.08.2020

    Формы документов для участия в закупке

    18.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Головка блока ЯМЗ-238 (не восстановленные)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Фильтр грубой очистки"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Прокладка головки блока н/о"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Прокладка крышки клапанов"

    Кол-во: 40

    "Позиция 5"

    "Прокладка выпускного коллектора"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Маслоочиститель центробежный в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Прокладка (крепление центробежного маслоочистителя)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Прокладка колпака (центробежный маслоочиститель)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Кольцо уплотнительное (внутреннее центробежного маслоочистителя)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Элемент фильтрующий"

    Кол-во: 30

    "Позиция 11"

    "Элемент фильтрующий (старого образца латун. сетка)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 12"

    "Элемент фильтрующий"

    Кол-во: 30

    "Позиция 13"

    "Кольцо (на колпак масляного фильтра)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 14"

    "Прокладка фильтрующего элемента"

    Кол-во: 20

    "Позиция 15"

    "Прокладка колпака (старого образца )"

    Кол-во: 20

    "Позиция 16"

    "Манжета в сборе (привода ТНВД) 24х46"

    Кол-во: 8

    "Позиция 17"

    "Форсунка (нового образца)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 18"

    "Трубка дренажная (старого образца медная)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Элемент фильтрующий грубой очистки"

    Кол-во: 50

    "Позиция 20"

    "Прокладка крышки фильтра"

    Кол-во: 50

    "Позиция 21"

    "Насос топливоподкачивающий"

    Кол-во: 5

    "Позиция 22"

    "ТНВД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Пластина текстолитовая (муфта привода ТНВД)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 24"

    "Шайба (медная)"

    Кол-во: 250

    "Позиция 25"

    "Шайба (медная)"

    Кол-во: 250

    "Позиция 26"

    "Шайба"

    Кол-во: 250

    "Позиция 27"

    "Элемент фильтрующий тонкой очистки"

    Кол-во: 50

    "Позиция 28"

    "Рем.комплект замены фильтра тонкой очистки ФТОТ"

    Кол-во: 50

    "Позиция 29"

    "Рем.комплект замены фильтра тонкой очистки 236 НЕ-2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 30"

    "Насос системы охлаждения"

    Кол-во: 6

    "Позиция 31"

    "Насос системы охлаждения (нового образца)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Привод вентилятора"

    Кол-во: 6

    "Позиция 33"

    "Привод вентилятора нового образца"

    Кол-во: 6

    "Позиция 34"

    "Краник ПС 7-0"

    Кол-во: 8

    "Позиция 35"

    "Двигатель ЯМЗ-7511 в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Турбокомпрессор (К-36 или аналог)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 37"

    "Турбокомпрессор на ЯМЗ-238Н (Л)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 38"

    "Компрессор 2-х цилиндровый"

    Кол-во: 5

    "Позиция 39"

    "Диск ведомый передний"

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "Диск ведомый задний"

    Кол-во: 10

    "Позиция 41"

    "Диск нажимной с кожухом в сборе (корзина)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Шланг смазки подшипника в сборе"

    Кол-во: 5

    "Позиция 43"

    "Элемент фильтрующий тонкой очистки"

    Кол-во: 50

    "Позиция 44"

    "Трубка отводящая в сборе (медная)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 45"

    "Трубка отводящая в сборе(медная)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 46"

    "Трубка подводящая в сборе(медная)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 47"

    "Трубка отводящая от фильтра тонкой очистки(медная)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 48"

    "Трубка отвода топлива(медная)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 49"

    "Комплект прокладок для двигателя"

    Кол-во: 10

    "Позиция 50"

    "Муфта привода вентелятора"

    Кол-во: 10

    "Позиция 51"

    "ТНВД"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 53"

    "Трубка подвода масла"

    Кол-во: 5

    "Позиция 54"

    "Сильфон в сборе"

    Кол-во: 10

    "Позиция 55"

    "Полумуфта ведомая"

    Кол-во: 5

    "Позиция 56"

    "Шпилька крепления головки цилиндров"

    Кол-во: 30

    "Позиция 57"

    "Штуцер"

    Кол-во: 30

    "Позиция 58"

    "Штуцер"

    Кол-во: 10

    "Позиция 59"

    "Штуцер"

    Кол-во: 30

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