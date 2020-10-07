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Номер извещения
ГП020896
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка кабельно-проводниковой продукции для обустройства Салмановского (Утреннего) НГКМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
17.08.2020 11:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
Контактный телефон
+7 495 720-50-53 доб. 14616
Факс
+7 495 720-50-53
Адрес электронной почты
Igor.Varankin@arcticspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Варанкин Игорь Олегович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка кабельно-проводниковой продукции для обустройства Салмановского (Утреннего) НГКМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2020 14:30 GMT +307.10.2020 14:3007.10.2020 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020896Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабельно-проводниковой продукции для обустройства Салмановского (Утреннего) НГКММосква
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2020 14:3007.10.2020 14:3007.10.2020 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020896Дата и время вскрытия заявок Поставка кабельно-проводниковой продукции для обустройства Салмановского (Утреннего) НГКММосква
Подведение итогов не позднее
12.11.2020 15:0012.11.2020 15:0012.11.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020896Подведение итогов не позднее Поставка кабельно-проводниковой продукции для обустройства Салмановского (Утреннего) НГКММосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кабельно-проводниковой продукции для обустройства Салмановского (Утреннего) НГКМ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АРКТИК СПГ 2
Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0.36
Кол-во: 0.18
Кол-во: 0.18
Кол-во: 0.02
Кол-во: 1.17
Кол-во: 0.01
Кол-во: 0.01
Кол-во: 2.34
Кол-во: 0.02
Кол-во: 0.2
Кол-во: 0.04
Кол-во: 0.04
Кол-во: 0.03
Кол-во: 0.1
Кол-во: 0.1
Кол-во: 0.035
Кол-во: 0.1
Кол-во: 0.78
Кол-во: 0.81
Кол-во: 0.1
Кол-во: 0.15
Кол-во: 0.48
Кол-во: 0.15
Кол-во: 0.32
Кол-во: 0.04
Кол-во: 0.32
Кол-во: 0.04
Кол-во: 0.22
Кол-во: 0.035
Кол-во: 0.22
Кол-во: 1.395
Кол-во: 0.805
Кол-во: 0.14
Кол-во: 0.15
Кол-во: 0.14
Кол-во: 0.15
Кол-во: 0.18
Кол-во: 0.805
Кол-во: 0.14
Кол-во: 0.15
Кол-во: 0.395
Кол-во: 0.115
Кол-во: 0.165
Кол-во: 0.29
Кол-во: 0.17
Кол-во: 0.095
Кол-во: 0.095
Кол-во: 0.07
Кол-во: 0.04
Кол-во: 2.575
Кол-во: 1.3
Кол-во: 0.19
Кол-во: 0.225
Кол-во: 0.18
Кол-во: 0.225
Кол-во: 0.335
Кол-во: 1.3
Кол-во: 0.32
Кол-во: 0.2
Кол-во: 0.19
Кол-во: 0.2
Кол-во: 0.225
Кол-во: 0.28
Кол-во: 0.04
Кол-во: 0.03
Кол-во: 0.1
Кол-во: 0.1
Кол-во: 0.035
Кол-во: 0.1
Кол-во: 1.44
Кол-во: 0.15
Кол-во: 0.1
Кол-во: 0.15
Кол-во: 0.48
Кол-во: 9.115
Кол-во: 1.2
Кол-во: 1.2
Кол-во: 1.745
Кол-во: 1.835
Кол-во: 2.75
Кол-во: 1.94
Кол-во: 9.115
Кол-во: 9.115
Кол-во: 0.04
Кол-во: 0.03
Кол-во: 0.1
Кол-во: 0.1
Кол-во: 0.035
Кол-во: 0.1
Кол-во: 1.44
Кол-во: 0.15
Кол-во: 0.1
Кол-во: 0.15
Кол-во: 0.48
Кол-во: 0.02
Кол-во: 0.2
Кол-во: 0.02
Кол-во: 0.01
Кол-во: 0.01
Кол-во: 0.04
Кол-во: 2.17
Кол-во: 5.11
Кол-во: 0.84
Кол-во: 0.84
Кол-во: 1.69
Кол-во: 1.865
Кол-во: 1.31
Кол-во: 5.11
Кол-во: 5.11
Кол-во: 0.04
Кол-во: 0.03
Кол-во: 0.1
Кол-во: 0.1
Кол-во: 0.035
Кол-во: 0.1
Кол-во: 0.78
Кол-во: 0.15
Кол-во: 0.1
Кол-во: 0.5
Кол-во: 3.255
Кол-во: 9.66
Кол-во: 1.26
Кол-во: 1.26
Кол-во: 1.73
Кол-во: 2.125
Кол-во: 3.49
Кол-во: 2.205
Кол-во: 9.66
Кол-во: 9.66
Кол-во: 0.02
Кол-во: 0.2
Кол-во: 0.04
Кол-во: 0.04
Кол-во: 0.02
Кол-во: 0.2
Кол-во: 3.255
Кол-во: 9.66
Кол-во: 1.26
Кол-во: 1.26
Кол-во: 1.73
Кол-во: 2.125
Кол-во: 3.49
Кол-во: 2.205
Кол-во: 9.66
Кол-во: 9.66
Кол-во: 3.1
Кол-во: 0.2
Кол-во: 0.1
Кол-во: 0.1
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