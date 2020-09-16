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Номер извещения
32009407078
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка неисключительных прав на программное обеспечение
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
17.08.2020 11:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142002, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ДОМОДЕДОВО, УЛ ТЕКСТИЛЬЩИКОВ (ЗАПАДНЫЙ МКР.), СТРОЕНИЕ 1Б, ЭТ/ОФ;ЭТ/ПОМ 5/503-510; 2/201
Почтовый адрес
142002, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ДОМОДЕДОВО, УЛ ТЕКСТИЛЬЩИКОВ (ЗАПАДНЫЙ МКР.), СТРОЕНИЕ 1Б, ОФ.503-510 ЭТ.5, ПОМ.201, ЭТ.2
Контактный телефон
+7 499 455-17-43 доб. 1228
Факс
Адрес электронной почты
ATaranovskaya@regop.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тарановская анастасия Александровна
Место рассмотрения предложений
МО, Красногорский р-н, а/д Балтия, 26км, БЦ Рига-Ленд, стр. 6, эт.3
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка неисключительных прав на программное обеспечение
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.09.2020 12:00 GMT +316.09.2020 12:0016.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009407078Дата и время окончания срока приема заявок Поставка неисключительных прав на программное обеспечениеМО, Красногорский р-н, а/д Балтия, 26км, БЦ Рига-Ленд, стр. 6, эт.3
Дата и время вскрытия заявок
16.09.2020 12:0016.09.2020 12:0016.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009407078Дата и время вскрытия заявок Поставка неисключительных прав на программное обеспечениеМО, Красногорский р-н, а/д Балтия, 26км, БЦ Рига-Ленд, стр. 6, эт.3
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка неисключительных прав на программное обеспечение
Начальная цена
2 178 698,34
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КАШИРСКИЙ РО
Все закупки и тендеры КАШИРСКИЙ РО
Адрес местонахождения
142002, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ДОМОДЕДОВО, УЛ ТЕКСТИЛЬЩИКОВ (ЗАПАДНЫЙ МКР.), СТРОЕНИЕ 1Б, ЭТ/ОФ;ЭТ/ПОМ 5/503-510; 2/201
142002, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ДОМОДЕДОВО, УЛ ТЕКСТИЛЬЩИКОВ (ЗАПАДНЫЙ МКР.), СТРОЕНИЕ 1Б, ОФ.503-510 ЭТ.5, ПОМ.201, ЭТ.2
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 141.00000
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