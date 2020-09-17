Адрес местонахождения имущества (объекта)

618280, Пермский край, г.Гремячинск, ул. Станционная, д.20; Филиал ООО "Газпром трансгаз Саратов" УМТСиК, 412191, Саратовская обл., Татищевский район, Идолгское муниципальное образование, 3,5 км. западнее с. Сторожевка; 452750, Республика Башкортостан, г.Туймазы, ул.Горького, 39С (территория бывшего Туймазинского фарфорового завода); 391308, Рязанская область, Касимовский р-н, дер. Селизово, Мехмастерская; 400122, г. Волгоград, Дзержинский район, шоссе Авиаторов, д.53, РП Гумрак; 422701, Республика Татарстан, Высокорский р-н, с.Высокая Гора,ул.Луговая, д.9; 612964, Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Кооперативная, д. 1а; 460027, г.Оренбург, ул. Донгузская, 34; 427795, Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Короленко, д.145; 368120, Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Вишневского, 71; 450056, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район с.Кармаскалы ул.Новая д.62; 144001, Московская обл. г. Электросталь, Криулинский проезд д.5; 353235, РФ, г. Краснодар, пос. Афипский, Смоленское шоссе, 24; 433396, Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, ПГТ Красный Гуляй, ул. Мира, д. 1 Ж; 403893, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Промзона 7; УСК Ужовка (Территория прирельсового склада) 607900, Нижегородская обл. пос. Ужовка ул. Южная 40 УСК; 248915, г.Калуга, п.Мстихино, проезд Домостроителей, 21; 403343, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Промышленная, 2