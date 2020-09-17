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    Главная / Торги / реализация материально-технических ресурсов по лоту №2 ГИЮ2019 «Кабельно-проводниковая продукция, материалы электрохимической защиты трубопроводов и прочее»

    реализация материально-технических ресурсов по лоту №2 ГИЮ2019 «Кабельно-проводниковая продукция, материалы электрохимической защиты трубопроводов и прочее»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.09.2020 17:0017.09.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020884Дата и время окончания срока приема заявок реализация материально-технических ресурсов по лоту №2 ГИЮ2019 «Кабельно-проводниковая продукция, материалы электрохимической защиты трубопроводов и прочее»МоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    реализация материально-технических ресурсов по лоту №2 ГИЮ2019 «Кабельно-проводниковая продукция, материалы электрохимической защиты трубопроводов и прочее»

    Категория

    Публичное предложение

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    618280, Пермский край, г.Гремячинск, ул. Станционная, д.20; Филиал ООО "Газпром трансгаз Саратов" УМТСиК, 412191, Саратовская обл., Татищевский район, Идолгское муниципальное образование, 3,5 км. западнее с. Сторожевка; 452750, Республика Башкортостан, г.Туймазы, ул.Горького, 39С (территория бывшего Туймазинского фарфорового завода); 391308, Рязанская область, Касимовский р-н, дер. Селизово, Мехмастерская; 400122, г. Волгоград, Дзержинский район, шоссе Авиаторов, д.53, РП Гумрак; 422701, Республика Татарстан, Высокорский р-н, с.Высокая Гора,ул.Луговая, д.9; 612964, Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Кооперативная, д. 1а; 460027, г.Оренбург, ул. Донгузская, 34; 427795, Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Короленко, д.145; 368120, Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Вишневского, 71; 450056, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район с.Кармаскалы ул.Новая д.62; 144001, Московская обл. г. Электросталь, Криулинский проезд д.5; 353235, РФ, г. Краснодар, пос. Афипский, Смоленское шоссе, 24; 433396, Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, ПГТ Красный Гуляй, ул. Мира, д. 1 Ж; 403893, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Промзона 7; УСК Ужовка (Территория прирельсового склада) 607900, Нижегородская обл. пос. Ужовка ул. Южная 40 УСК; 248915, г.Калуга, п.Мстихино, проезд Домостроителей, 21; 403343, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Промышленная, 2

    Номер извещения

    ГП020884

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    Закрытое акционерное общество Газпром инвест Юг

    Предмет договора

    реализация материально-технических ресурсов по лоту №2 ГИЮ2019 «Кабельно-проводниковая продукция, материалы электрохимической защиты трубопроводов и прочее»

    Начальная цена

    55853670.76

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    5585367.07

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    17-08-2020 11:05 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    23.09.2020 14:00

    Дата и время проведения

    25.09.2020 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Протокол_заседания_ликвидационной_комиссии_от_25.09.2020_№_ГП020884-1_ИТ....docx

    Документация_о_проведении_аукциона_2ГИЮ.docx

    Договор_ЮГ.rar

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    коррозийный износ поверхностей, имеются механические повреждения

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    5593267.07

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Закрытое акционерное общество Газпром инвест Юг

    Юридический адрес

    117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, д. 8, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 812 455-17-00 доб. 33776

    Адрес электронной почты

    eischenko@invest.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ищенко Евгений Святославович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Бурцев Александр Александрович

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    eischenko@invest.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 812 455-17-00 доб. 33776

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, д. 8, стр. 1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с документацией о проведении аукциона на реализацию

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с документацией о проведении аукциона на реализацию

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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