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Номер извещения
ГП020877
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной передать технологию и выполнить базовый проект «Комбинированная установка каталитического крекинга» для нужд АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
17.08.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5
Контактный телефон
+7 812 363-31-52
Адрес электронной почты
OZ_BLPS@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Таланчук Екатерина Юрьевна
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
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Передача технологии и выполнение базового проекта «Комбинированная установка каталитического крекинга»
Дата и время окончания срока приема заявок
19.11.2020 15:00 GMT +319.11.2020 15:0019.11.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020877Дата и время окончания срока приема заявок Передача технологии и выполнение базового проекта «Комбинированная установка каталитического крекинга»Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Передача технологии и выполнение базового проекта «Комбинированная установка каталитического крекинга»
Официальный сайт, на котором размещена документация
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