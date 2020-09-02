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Номер извещения
32009406954
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка топлива посредством заправки автомобилей на автозаправочных станциях
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
17.08.2020 10:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, УЛ ВОЛЖСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 10,
Почтовый адрес
152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, НАБ ВОЛЖСКАЯ, 10
Контактный телефон
+7 4855 32-75-33
Факс
+7 4855 32-75-33
Адрес электронной почты
sla@vodarybinsk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шашко Лариса Александровна
Место рассмотрения предложений
Рыбинск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка топлива посредством заправки автомобилей на автозаправочных станциях
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2020 08:00 GMT +302.09.2020 08:0002.09.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009406954Дата и время окончания срока приема заявок Поставка топлива посредством заправки автомобилей на автозаправочных станциях Рыбинск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.09.2020 23:0003.09.2020 23:0003.09.2020 23:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009406954Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка топлива посредством заправки автомобилей на автозаправочных станциях Рыбинск
Дата и время проведения
04.09.2020 10:0004.09.2020 10:0004.09.2020 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32009406954Дата и время проведения Поставка топлива посредством заправки автомобилей на автозаправочных станциях Рыбинск
Подведение итогов не позднее
07.09.2020 23:0007.09.2020 23:0007.09.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009406954Подведение итогов не позднее Поставка топлива посредством заправки автомобилей на автозаправочных станциях Рыбинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка топлива посредством заправки автомобилей на автозаправочных станциях
Начальная цена
8 927 700,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГП ЯО СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ГП ЯО СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, УЛ ВОЛЖСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 10,
152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, НАБ ВОЛЖСКАЯ, 10
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 14000.00000
Кол-во: 82000.00000
Кол-во: 98000.00000
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