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Номер извещения
ГП020878
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Создание интегрированной автоматизированной системы управления технологическими процессами по объекту «Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Объекты подготовки» (шифр 2019-055-НТЦ-П-ИОС7.3) в соответствии с Техническим заданием 1674.19-ТЗ.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
17.08.2020 10:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Контактный телефон
3494 доб.98-02-45
Факс
+7 34949 8-04-04
Адрес электронной почты
Olenin.Maksim@yung.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Оленин Максим Александрович
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Создание интегрированной автоматизированной системы управления технологическими процессами по объекту «Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Объекты подготовки» (шифр 2019-055-НТЦ-П-ИОС7.3)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2020 06:00 GMT +308.09.2020 06:0008.09.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020878Дата и время окончания срока приема заявок Создание интегрированной автоматизированной системы управления технологическими процессами по объекту «Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Объекты подготовки» (шифр 2019-055-НТЦ-П-ИОС7.3)Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
08.09.2020 06:0008.09.2020 06:0008.09.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020878Дата и время вскрытия заявок Создание интегрированной автоматизированной системы управления технологическими процессами по объекту «Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Объекты подготовки» (шифр 2019-055-НТЦ-П-ИОС7.3)Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
30.09.2020 21:0030.09.2020 21:0030.09.2020 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020878Подведение итогов не позднее Создание интегрированной автоматизированной системы управления технологическими процессами по объекту «Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Объекты подготовки» (шифр 2019-055-НТЦ-П-ИОС7.3)Новый Уренгой
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
30.09.202030.09.2020 21:0030.09.2020 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020878Подведение итогов не позднее Создание интегрированной автоматизированной системы управления технологическими процессами по объекту «Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Объекты подготовки» (шифр 2019-055-НТЦ-П-ИОС7.3)Новый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Создание интегрированной автоматизированной системы управления технологическими процессами по объекту «Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Объекты подготовки» (шифр 2019-055-НТЦ-П-ИОС7.3)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Отсутствуют
Документация лота
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