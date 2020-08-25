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Наименование процедуры
аукцион по реализации объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу:Белгородская область, г. Губкин, промзона Южные Коробки
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Белгородская область, г. Губкин, промзона Южные Коробки
Номер извещения
ГП020875
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Предмет договора
Здание (Нежилое здание, Административное здание), назначение: нежилое, общей площадью 452,5 кв. м, кадастровый номер: 31:04:0801001:243, расположенное по адресу: Белгородская область, г. Губкин, промзона Южные Коробки, принадлежит на праве собственности ПОУ «Губкинская школа ДОСААФ России», о чем в ЕГРН 02.11.2004 сделана запись регистрации № 31-01/05-10/2004-350. Земельный участок общей площадью 1229,36 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации учебной базы, кадастровый номер: 31:04:0802006:8, с адресными ориентирами: Белгородская область, г. Губкин, Южные Коробки принадлежит на праве собственности ПОУ «Губкинская школа ДОСААФ России», о чем в ЕГРН 17.12.2009 сделана запись регистрации № 31-31-05/039/2009-806
Начальная цена
3332920.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
17-08-2020 10:23 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.08.2020 14:00
Дата и время проведения
27.08.2020 13:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Здание (Нежилое здание, Административное здание), назначение: нежилое, общей площадью 452,5 кв. м, кадастровый номер: 31:04:0801001:243, расположенное по адресу: Белгородская область, г. Губкин, промзона Южные Коробки, принадлежит на праве собственности ПОУ «Губкинская школа ДОСААФ России», о чем в ЕГРН 02.11.2004 сделана запись регистрации № 31-01/05-10/2004-350. Земельный участок общей площадью 1229,36 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации учебной базы, кадастровый номер: 31:04:0802006:8, с адресными ориентирами: Белгородская область, г. Губкин, Южные Коробки принадлежит на праве собственности ПОУ «Губкинская школа ДОСААФ России», о чем в ЕГРН 17.12.2009 сделана запись регистрации № 31-31-05/039/2009-806
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Юридический адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Контактный телефон
+7 495 730-22-66 доб. 35689153851677
Адрес электронной почты
dio@dosaaf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Луговкин Максим Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Луговкин Максим Евгеньевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
dio@dosaaf.ru, m.lugovkin@dosaaf.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 730-22-66 доб. 35689153851677
Адрес местонахождения продавца/инициатора
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
согласно конкурсной документации
Требования, предъявляемые к Участнику
согласно конкурсной документации
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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