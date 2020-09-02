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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009406689
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурс в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств для нужд АО «НМЗ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
17.08.2020 10:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121471, Российская Федерация, Москва, Верейская, 41
Почтовый адрес
121471, Российская Федерация, Москва, Верейская, 41
Контактный телефон
+7 495 230-05-50
Факс
+7 495 230-05-50
Адрес электронной почты
zakupki@ib-ps.ru
Ф.И.О. контактного лица
Репкин Денис Игоревич
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2020 10:00 GMT +302.09.2020 10:0002.09.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009406689Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Дата и время вскрытия заявок
02.09.2020 10:00GMT +302.09.2020 10:0002.09.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009406689Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Дата окончания срока рассмотрения заявок
04.09.202004.09.2020 14:0004.09.2020 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009406689Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Подведение итогов не позднее
04.09.2020 17:0004.09.2020 17:0004.09.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009406689Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.09.202004.09.2020 17:0004.09.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009406689Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)
Начальная цена
704 570,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21,
603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 181.00000
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