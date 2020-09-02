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    Главная / Торги / Конкурс в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств для нужд АО «НМЗ»

    Конкурс в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств для нужд АО «НМЗ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2020 10:0002.09.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009406689Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) г. Москва, ул. Верейская, д. 41Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009406689

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурс в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств для нужд АО «НМЗ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    17.08.2020 10:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_к_ТЗ.xlsx

    Техническое_задание.docx

    Приложение_к_договору.xlsx

    Проект_договора.docx

    Документация.doc

    Извещение.pdf

    Протокол_32009406689_2.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью СТРАХОВОЙ БРОКЕР МИРНОЕ НЕБО
    Все закупки и тендеры СТРАХОВОЙ БРОКЕР МИРНОЕ НЕБО

    Юридический адрес

    121471, Российская Федерация, Москва, Верейская, 41

    Почтовый адрес

    121471, Российская Федерация, Москва, Верейская, 41

    Контактный телефон

    +7 495 230-05-50

    Факс

    +7 495 230-05-50

    Адрес электронной почты

    zakupki@ib-ps.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Репкин Денис Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2020 10:00 GMT +302.09.2020 10:0002.09.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009406689Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Дата и время вскрытия заявок

    02.09.2020 10:00GMT +302.09.2020 10:0002.09.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009406689Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    04.09.202004.09.2020 14:0004.09.2020 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009406689Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Подведение итогов не позднее

    04.09.2020 17:0004.09.2020 17:0004.09.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009406689Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.09.202004.09.2020 17:0004.09.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009406689Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)

    Начальная цена

    704 570,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НМЗ
    Все закупки и тендеры АО НМЗ

    Адрес местонахождения

    603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21,

    603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/725298/name/5f4f92f0bb0028.10223210

    02.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Страхование гражданской ответственности"

    Кол-во: 181.00000

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