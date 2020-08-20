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Номер извещения
ГП020904
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Гидрошпонка WS, компаунд и безусадочный состав
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
17.08.2020 11:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
Контактный телефон
+7 495 649-30-67 доб. 1282
Факс
+7 495 649-30-67
Адрес электронной почты
PilipkoEV@promstroi-group.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пилипко Евгения Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Гидрошпонка WS, компаунд и безусадочный состав
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.08.2020 12:00 GMT +320.08.2020 12:0020.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020904Дата и время окончания срока приема заявок Гидрошпонка WS, компаунд и безусадочный составМосква
Подведение итогов не позднее
15.09.2020 12:0015.09.2020 12:0015.09.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020904Подведение итогов не позднее Гидрошпонка WS, компаунд и безусадочный составМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Гидрошпонка WS, компаунд и безусадочный состав
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПРОМСТРОЙ
Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ
Адрес местонахождения
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 7877
Кол-во: 2365.84
Кол-во: 11142.41
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