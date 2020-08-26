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    Главная / Торги / Поставка спортивного оборудования

    Поставка спортивного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2020 16:0026.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020866Дата и время окончания срока приема заявок По договору Поставщик обязуется поставить и передать в собственность покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить спортивное оборудование (далее по тексту - Товар). Ассортимент, количество и характеристики оборудования указаны в Спецификации.ИннополисПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020866

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка спортивного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    17.08.2020 09:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    информация_запрос_котировок_спортоборудование.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИННОПОЛИС
    Все закупки и тендеры АО ИННОПОЛИС

    Юридический адрес

    420500, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Иннополис, Спортивная, 107

    Почтовый адрес

    420500, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Иннополис, Спортивная, 107

    Контактный телефон

    +7 843 526-79-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    j.lazareva@innopolis.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лазарева Юлия Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Иннополис

    Закупки и тендеры Республика Татарстан (Татарстан)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    По договору Поставщик обязуется поставить и передать в собственность покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить спортивное оборудование (далее по тексту - Товар). Ассортимент, количество и характеристики оборудования указаны в Спецификации.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.08.2020 16:00 GMT +326.08.2020 16:0026.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020866Дата и время окончания срока приема заявок По договору Поставщик обязуется поставить и передать в собственность покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить спортивное оборудование (далее по тексту - Товар). Ассортимент, количество и характеристики оборудования указаны в Спецификации.Иннополис

    Дата и время вскрытия заявок

    26.08.2020 16:0026.08.2020 16:0026.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020866Дата и время вскрытия заявок По договору Поставщик обязуется поставить и передать в собственность покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить спортивное оборудование (далее по тексту - Товар). Ассортимент, количество и характеристики оборудования указаны в Спецификации.Иннополис

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.202031.08.2020 23:5931.08.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020866Подведение итогов не позднее По договору Поставщик обязуется поставить и передать в собственность покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить спортивное оборудование (далее по тексту - Товар). Ассортимент, количество и характеристики оборудования указаны в Спецификации.Иннополис

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    По договору Поставщик обязуется поставить и передать в собственность покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить спортивное оборудование (далее по тексту - Товар). Ассортимент, количество и характеристики оборудования указаны в Спецификации.

    Начальная цена

    997 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ИННОПОЛИС
    Все закупки и тендеры АО ИННОПОЛИС

    Адрес местонахождения

    420500, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Иннополис, Спортивная, 107

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    документация

    17.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оборудование эксплуатационное спортивных сооружений"

    Кол-во: 1

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