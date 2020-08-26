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Номер извещения
ГП020866
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка спортивного оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
17.08.2020 09:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420500, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Иннополис, Спортивная, 107
Почтовый адрес
420500, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Иннополис, Спортивная, 107
Контактный телефон
+7 843 526-79-27
Факс
Адрес электронной почты
j.lazareva@innopolis.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лазарева Юлия Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
Иннополис
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По договору Поставщик обязуется поставить и передать в собственность покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить спортивное оборудование (далее по тексту - Товар). Ассортимент, количество и характеристики оборудования указаны в Спецификации.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.08.2020 16:00 GMT +326.08.2020 16:0026.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020866Дата и время окончания срока приема заявок По договору Поставщик обязуется поставить и передать в собственность покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить спортивное оборудование (далее по тексту - Товар). Ассортимент, количество и характеристики оборудования указаны в Спецификации.Иннополис
Дата и время вскрытия заявок
26.08.2020 16:0026.08.2020 16:0026.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020866Дата и время вскрытия заявок По договору Поставщик обязуется поставить и передать в собственность покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить спортивное оборудование (далее по тексту - Товар). Ассортимент, количество и характеристики оборудования указаны в Спецификации.Иннополис
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.08.202031.08.2020 23:5931.08.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020866Подведение итогов не позднее По договору Поставщик обязуется поставить и передать в собственность покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить спортивное оборудование (далее по тексту - Товар). Ассортимент, количество и характеристики оборудования указаны в Спецификации.Иннополис
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
По договору Поставщик обязуется поставить и передать в собственность покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить спортивное оборудование (далее по тексту - Товар). Ассортимент, количество и характеристики оборудования указаны в Спецификации.
Начальная цена
997 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ИННОПОЛИС
Все закупки и тендеры АО ИННОПОЛИС
Адрес местонахождения
420500, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Иннополис, Спортивная, 107
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
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