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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009406420
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка резьбофрез для филиала АО «Корпорация «Комета» - «ОПТЦ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
17.08.2020 09:46
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115280, Российская Федерация, Москва, Велозаводская, 5
Почтовый адрес
171161, Российская Федерация, Тверская область, Вышний Волочек, Ржевский тракт, 24а
Контактный телефон
+7 48233 6-31-55
Факс
+7 48233 6-31-55
Адрес электронной почты
optc@corpkometa.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новохатская Яна Владимировна
Место рассмотрения предложений
Вышний Волочек
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка резьбофрез для филиала АО «Корпорация «Комета» - «ОПТЦ»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка резьбофрез для филиала АО «Корпорация «Комета» - «ОПТЦ»
Начальная цена
492 489,04
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Адрес местонахождения
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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