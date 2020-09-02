www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП020864
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку чертежного ЗИПа для смесителей (лопатки) в 3-м квартале 2020 года
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
17.08.2020 09:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 911 111-44-95
Факс
Адрес электронной почты
Mariya.Shumnova1@iz-lp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шумнова Мария Антоновна
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос предложений на поставку лопаток для смесителей в 3-м квартале 2020 года
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2020 15:00 GMT +302.09.2020 15:0002.09.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020864Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку лопаток для смесителей в 3-м квартале 2020 годаКолпино
Дата и время вскрытия заявок
02.09.2020 15:0002.09.2020 15:0002.09.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020864Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на поставку лопаток для смесителей в 3-м квартале 2020 годаКолпино
Подведение итогов не позднее
30.09.2020 10:0030.09.2020 10:0030.09.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020864Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку лопаток для смесителей в 3-м квартале 2020 годаКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на поставку лопаток для смесителей в 3-м квартале 2020 года
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 144
Кол-во: 26
Кол-во: 26
Кол-во: 30
Кол-во: 16
Кол-во: 40
Кол-во: 120
Кол-во: 30
Кол-во: 45
Кол-во: 30
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.