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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку чертежного ЗИПа для смесителей (лопатки) в 3-м квартале 2020 года

    Запрос предложений на поставку чертежного ЗИПа для смесителей (лопатки) в 3-м квартале 2020 года

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2020 15:0002.09.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020864Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку лопаток для смесителей в 3-м квартале 2020 годаКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020864

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    266

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку чертежного ЗИПа для смесителей (лопатки) в 3-м квартале 2020 года

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    17.08.2020 09:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_№266_о_тендере_на_лопатки__3_кв._2020г.doc

    ГП020864_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 911 111-44-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    Mariya.Shumnova1@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шумнова Мария Антоновна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на поставку лопаток для смесителей в 3-м квартале 2020 года

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2020 15:00 GMT +302.09.2020 15:0002.09.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020864Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку лопаток для смесителей в 3-м квартале 2020 годаКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    02.09.2020 15:0002.09.2020 15:0002.09.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020864Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на поставку лопаток для смесителей в 3-м квартале 2020 годаКолпино

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2020 10:0030.09.2020 10:0030.09.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020864Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку лопаток для смесителей в 3-м квартале 2020 годаКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.202030.09.2020 10:0030.09.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020864Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку лопаток для смесителей в 3-м квартале 2020 годаКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на поставку лопаток для смесителей в 3-м квартале 2020 года

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    лопатки для WOHR-10

    15.09.2020

    лопатки 38.20259-01.00.002

    15.09.2020

    лопатки для WOHR-50 100

    15.09.2020

    лопатки 38.120183-01.00.003

    15.09.2020

    лопатки для Спартан 235

    15.09.2020

    лопатки для СМА-40

    15.09.2020

    лопатки для Спартан 210

    15.09.2020

    лопатки 38.20261-01.00.001

    15.09.2020

    лопатки 38.20259-01.00.001

    15.09.2020

    лопатки 38.120183-01.00.002

    15.09.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/736030/name/5f64acb7714ed5.40012239

    18.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лопатки для смесителя WOHR-10: 38.120183-01.01.000СБ И1 38.120183-01.01.010СБ И1 38.120183-01.01.011 И1 38.120183-01.01.012 И1 38.120156-01.01.001 38.120156-01.01.002"

    Кол-во: 144

    "Позиция 2"

    "Лопатка для WOHR-100 38.120183-01.00.003"

    Кол-во: 26

    "Позиция 3"

    "Лопатка для WOHR-50 38.20261-01.00.001"

    Кол-во: 26

    "Позиция 4"

    "Лопатка для WOHR-30 38.20259-01.00.002"

    Кол-во: 30

    "Позиция 5"

    "Лопатка для WOHR-30 38.20259-01.00.001"

    Кол-во: 16

    "Позиция 6"

    "Лопатка для WOHR-50, 100 38.120183-01.00.002"

    Кол-во: 40

    "Позиция 7"

    "Лопатки для смесителя WOHR-50, WOHR-100: 38.120156-01.01.000СБ И1 38.120156-01.01.010СБ И1 38.120156-01.01.011 И1 38.120156-01.01.012 И1 38.120156-01.01.001 38.120156-01.01.002"

    Кол-во: 120

    "Позиция 8"

    "Лопатки для Спартан 235 МТК.20154-01.00.001"

    Кол-во: 30

    "Позиция 9"

    "Лопатки для Спартан 210 МТК.12.83.80.091-01"

    Кол-во: 45

    "Позиция 10"

    "Лопатки для СМА-40 МТК.12.85.40.011-2"

    Кол-во: 30

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