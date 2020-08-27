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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009406356
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка автошин
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
17.08.2020 09:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454080, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ СОНИ КРИВОЙ, ДОМ 69А, КАБИНЕТ 32
Почтовый адрес
454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 69А, кабинет 32
Контактный телефон
+7 902 898-53-62
Факс
+7 351 247-91-40
Адрес электронной почты
kolesnikov@gazcom74.ru
Ф.И.О. контактного лица
Серадский Владимир Григорьевич
Место рассмотрения предложений
Челябинск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автошин
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.08.2020 11:59 GMT +327.08.2020 11:5927.08.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009406356Дата и время окончания срока приема заявок поставка автошинЧелябинск
Дата и время вскрытия заявок
27.08.2020 12:0027.08.2020 12:0027.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009406356Дата и время вскрытия заявок поставка автошинЧелябинск
Подведение итогов не позднее
28.08.2020 12:0028.08.2020 12:0028.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009406356Подведение итогов не позднее поставка автошинЧелябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автошин
Начальная цена
176 380,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
Адрес местонахождения
454080, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ СОНИ КРИВОЙ, ДОМ 69А, КАБИНЕТ 32
454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 69А, кабинет 32
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 30.00000
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