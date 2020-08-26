www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП020863
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка оборудования Grundfos
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
17.08.2020 09:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5
Почтовый адрес
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А
Контактный телефон
+7 812 647-15-15 доб. 19284
Факс
+7 81375 6-10-00
Адрес электронной почты
Pavel.Miheev@novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Михеев Павел Михайлович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования Grundfos
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.08.2020 11:00 GMT +326.08.2020 11:0026.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020863Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования GrundfosСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
26.08.2020 11:0026.08.2020 11:0026.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020863Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования GrundfosСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
26.08.2020 12:0026.08.2020 12:0026.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020863Подведение итогов не позднее Поставка оборудования GrundfosСанкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования Grundfos
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
Адрес местонахождения
188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.