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Номер извещения
32009406276
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту оконных конструкций на южном фасаде корпуса 1 (инв.№173886) на площадке 7 АО «ИЭМЗ «Купол», расположенной по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Ленина, 101
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
17.08.2020 09:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426033, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ПЕСОЧНАЯ, ДОМ 3,
Почтовый адрес
426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3
Контактный телефон
+7 3412 90-32-20
Факс
+7 3412 90-32-20
Адрес электронной почты
047@kupol.ru
Ф.И.О. контактного лица
Черезова Елена Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Ижевск, Песочная, 3
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Выполнение работ по ремонту оконных конструкций на южном фасаде корпуса 1 (инв.№173886) на площадке 7 АО «ИЭМЗ «Купол», расположенной по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Ленина,101
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2020 07:00 GMT +303.09.2020 07:0003.09.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009406276Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту оконных конструкций на южном фасаде корпуса 1 (инв.№173886) на площадке 7 АО «ИЭМЗ «Купол», расположенной по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Ленина,101 Ижевск, Песочная, 3
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2020 07:00GMT +303.09.2020 07:0003.09.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009406276Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по ремонту оконных конструкций на южном фасаде корпуса 1 (инв.№173886) на площадке 7 АО «ИЭМЗ «Купол», расположенной по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Ленина,101 Ижевск, Песочная, 3
Дата окончания срока рассмотрения заявок
10.09.202010.09.2020 10:0010.09.2020 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009406276Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по ремонту оконных конструкций на южном фасаде корпуса 1 (инв.№173886) на площадке 7 АО «ИЭМЗ «Купол», расположенной по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Ленина,101 Ижевск, Песочная, 3
Подведение итогов не позднее
17.09.2020 14:0017.09.2020 14:0017.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009406276Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту оконных конструкций на южном фасаде корпуса 1 (инв.№173886) на площадке 7 АО «ИЭМЗ «Купол», расположенной по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Ленина,101 Ижевск, Песочная, 3
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.09.202017.09.2020 14:0017.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009406276Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту оконных конструкций на южном фасаде корпуса 1 (инв.№173886) на площадке 7 АО «ИЭМЗ «Купол», расположенной по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Ленина,101 Ижевск, Песочная, 3
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту оконных конструкций на южном фасаде корпуса 1 (инв.№173886) на площадке 7 АО «ИЭМЗ «Купол», расположенной по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Ленина,101
Начальная цена
9 485 918,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
94 859,18 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ИЭМЗ КУПОЛ
Все закупки и тендеры АО ИЭМЗ КУПОЛ
Адрес местонахождения
426033, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ПЕСОЧНАЯ, ДОМ 3,
426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 9485918.40000
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