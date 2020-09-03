открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту оконных конструкций на южном фасаде корпуса 1 (инв.№173886) на площадке 7 АО «ИЭМЗ «Купол», расположенной по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Ленина, 101

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009406276 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту оконных конструкций на южном фасаде корпуса 1 (инв.№173886) на площадке 7 АО «ИЭМЗ «Купол», расположенной по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Ленина, 101 Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД КУПОЛ

Все закупки и тендеры АО ИЭМЗ КУПОЛ Юридический адрес 426033, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ПЕСОЧНАЯ, ДОМ 3, Почтовый адрес 426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3 Контактный телефон +7 3412 90-32-20 Факс +7 3412 90-32-20 Адрес электронной почты 047@kupol.ru Ф.И.О. контактного лица Черезова Елена Юрьевна Место рассмотрения предложений Ижевск, Песочная, 3 Закупки и тендеры Удмуртская Республика Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru