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Номер извещения
32009406293
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по химической промывке внутренних поверхностей нагрева 2-х водогрейных котлов марки Unimat UT-М 50
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
17.08.2020 09:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115193, Российская Федерация, Москва, Кожуховская 6-Я, 26
Почтовый адрес
115193, Российская Федерация, Москва, Кожуховская 6-Я, 26
Контактный телефон
+7 915 110-27-72
Факс
Адрес электронной почты
Pozdnyakova@bp-yk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Царегородцев Александр Витальевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по химической промывке внутренних поверхностей нагрева 2-х водогрейных котлов марки Unimak UT-250
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.08.2020 12:00 GMT +327.08.2020 12:0027.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009406293Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по химической промывке внутренних поверхностей нагрева 2-х водогрейных котлов марки Unimak UT-250Москва
Дата и время вскрытия заявок
27.08.2020 12:0027.08.2020 12:0027.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009406293Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по химической промывке внутренних поверхностей нагрева 2-х водогрейных котлов марки Unimak UT-250Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по химической промывке внутренних поверхностей нагрева 2-х водогрейных котлов марки Unimak UT-250
Начальная цена
801 633,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ
Все закупки и тендеры ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ
Адрес местонахождения
115193, Российская Федерация, Москва, Кожуховская 6-Я, 26
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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