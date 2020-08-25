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    Главная / Торги / Поставка запасных частей и расходных материалов для бензопил Stihl MS361

    Поставка запасных частей и расходных материалов для бензопил Stihl MS361

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2020 10:3025.08.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020861Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и расходных материалов для бензопил Stihl MS361СамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020861

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей и расходных материалов для бензопил Stihl MS361

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    17.08.2020 09:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_№335__Подведения_итогов.doc

    Приложение_№2_Итоговое_заключение.docx

    Голосование.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Самаранефтегеофизика
    Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО

    Юридический адрес

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Почтовый адрес

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Контактный телефон

    +7 846 336-59-27 доб. 300

    Факс

    +7 846 336-63-00

    Адрес электронной почты

    BochkovskayaTG@sngeo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бочковская Татьяна Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей и расходных материалов для бензопил Stihl MS361

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.08.2020 10:30 GMT +325.08.2020 10:3025.08.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020861Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и расходных материалов для бензопил Stihl MS361Самара

    Дата и время вскрытия заявок

    25.08.2020 10:3025.08.2020 10:3025.08.2020 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020861Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей и расходных материалов для бензопил Stihl MS361Самара

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.09.202004.09.2020 15:0004.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020861Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и расходных материалов для бензопил Stihl MS361Самара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей и расходных материалов для бензопил Stihl MS361

    Начальная цена

    2 160 360,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО СНГЕО
    Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО

    Адрес местонахождения

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Проект договора

    17.08.2020

    Закупочная документация

    17.08.2020

    Техническое задание

    17.08.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/728361/name/5f575e58384d83.58333664

    08.09.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/728362/name/5f575e5d195826.27971637

    08.09.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/728363/name/5f575e6169c2d0.40633180

    08.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка запасных частей и расходных материалов для бензопил Stihl MS361"

    Кол-во:

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