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Номер извещения
ГП020890
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по автоперевозке на судне двух трубогибочных машин из г. Усть-Кут в п. Мутина и в. Юбилейный. Киренского района, Иркутской области..
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
17.08.2020 11:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 647-91-18
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
iv.vasilev@enrgm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Васильев Иван Михайлович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по автоперевозке на судне двух трубогибочных машин из г. Усть-Кут в п. Мутина и в. Юбилейный. Киренского района, Иркутской области..
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.08.2020 12:00 GMT +320.08.2020 12:0020.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020890Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по автоперевозке на судне двух трубогибочных машин из г. Усть-Кут в п. Мутина и в. Юбилейный. Киренского района, Иркутской области.. Москва
Подведение итогов не позднее
28.08.2020 12:0028.08.2020 12:0028.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020890Подведение итогов не позднее Оказание услуг по автоперевозке на судне двух трубогибочных машин из г. Усть-Кут в п. Мутина и в. Юбилейный. Киренского района, Иркутской области.. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по автоперевозке на судне двух трубогибочных машин из г. Усть-Кут в п. Мутина и в. Юбилейный. Киренского района, Иркутской области..
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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